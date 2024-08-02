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&quot;من دون طعام لمدة 40 يوماً&quot;... قيّدها زوجها بشجرة في غابة!
"من دون طعام لمدة 40 يوماً"... قيّدها زوجها بشجرة في غابة!
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"من دون طعام لمدة 40 يوماً"... قيّدها زوجها بشجرة في غابة!

منوعات

2024-08-02 | 03:47
"من دون طعام لمدة 40 يوماً"... قيّدها زوجها بشجرة في غابة!
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Aljadeed
"من دون طعام لمدة 40 يوماً"... قيّدها زوجها بشجرة في غابة!

عثر عليها وهي في غاية الهزال ومغطاة بالتراب!
تفاصيل الحادثة كاملة على الرابط ⏬

كشفت سيدة أميركية تم إنقاذها مؤخرا عن تفاصيل "مرعبة" تتعلق بتقييدها من قبل زوجها السابق إلى شجرة في إحدى الغابات بالهند، حيث ظلّت هناك لأيام بدون طعام.

فقد عُثر على لاليتا كاي كومار، البالغة من العمر 50 عاما، وهي مقيدة بالسلاسل إلى شجرة في غابة بالهند، جنوب مومباي.

وقالت لاليتا إن زوجها السابق "ربطها هناك، وظلّت بدون طعام لمدة 40 يوما"، وقال لاليتا للمسعفين كتابةً نظرا لسوء وضعها الصحي وانخفاض وزنها بشكل كبير، أن زوجها السابق ربطها إلى شجرة في الغابة، وقال إنه سيتركها لتموت هناك.

وأظهرت الصور التي شاركها رجال الإنقاذ في مدينة ساوانتوادي، لاليتا عند العثور عليها، وهي في غاية الهزال، ومغطاة بالتراب.

وعثر رجال الإنقاذ على لاليتا بعدما سمع أحد الرعاة في الغابة صراخها طلبا للمساعدة، وقام بإبلاغ الشرطة.

وفتحت الشرطة تحقيقا في قضية محاولة قتل ضد زوج لاليتا السابق، ويجري البحث عنه للقبض عليه، لمعرفة أسباب إقدامه على فعلته.

ووفق الشرطة فإن السيدة تحمل الجنسية الأميركية وولدت في الولايات المتحدة، وهي تعيش في الهند منذ 10 سنوات، علما أن تأشيرتها للإقامة قد انتهت.

وتعاني لالينا من ذهان شديد واضطرابات نفسية، ويتم تغذيتها عن طريق الوريد، كما أعطيت حقنا لعلاج الانغلاق في منطقة الفك، ولم تذكر لماذا أقدم زوجها السابق على قتلها.

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