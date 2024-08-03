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تركيا تواصل حجب تطبيق &quot;إنستغرام&quot; لليوم الثاني.. لهذا السبب!
تركيا تواصل حجب تطبيق "إنستغرام" لليوم الثاني.. لهذا السبب!
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تركيا تواصل حجب تطبيق "إنستغرام" لليوم الثاني.. لهذا السبب!

منوعات

2024-08-03 | 09:38
تركيا تواصل حجب تطبيق "إنستغرام" لليوم الثاني.. لهذا السبب!
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Aljadeed
تركيا تواصل حجب تطبيق "إنستغرام" لليوم الثاني.. لهذا السبب!

تواصل تركيا حجب موقع "إنستغرام" لليوم الثاني، حسبما أكدت وكالة "فرانس برس"، صباح السبت، بعد اتهام مسؤول تركي كبير المنصة الأميركية بممارسة رقابة على منشورات.

وأعلنت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية القرار على موقعها الإلكتروني.

وتحدّث قرار الهيئة عن أن هذه الخطوة مرتبطة بنظام يسمح بحظر "محتوى إجرامي"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال وزير النقل والبنى التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو الجمعة "لبلدنا قيم وحساسيات. ورغم تحذيراتنا، لم يأخذوا المحتوى الإجرامي في الاعتبار. فرضنا حظرا على دخول (الموقع). وعندما يحترمون قوانيننا، سيرفع الحظر".

من جهته، انتقد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين التون المنصة بشدة الأربعاء مؤكدا أنها "تمنع الناس من نشر رسائل التعازي" برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية

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