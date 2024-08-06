بسبب سؤال لا يخطر على البال... اقدم على قتل جاره!

أقدم رجل يبلغ من العمر 45 عامًا في إندونيسيا، على قتل جاره لسبب لا يخطر على البال.فقد اعترف الرجل أنه قتل جاره في منطقة جنوب تابانولي الواقعة في شمال سومطرة يوم 29 الشهر الفائت.بعد أن انزعج من إصرار الأخير على سؤاله عن سبب عدم زواجه.وكشفت مساعدة مفوض الشرطة في المنطقة ماريا مارباونج في 31 الشهر الماضي أن الضحية كان موظفا مدنيا متقاعدا يُدعى أسجيم إيرينتو.كما قالت إنه بناء على بيان قدمته زوجة أسجيم، وصل المهاجم بارليندونجان سيريجار، إلى منزلهم في حوالي الساعة 8 مساء يوم 29 يوليو حاملاً قطعة من الخشب، وبدأ في مهاجمة الضحية دون سابق إنذار.وفيما ركض أسجيم إلى الشارع، طارده بارليندونجان قبل أن يضربه بضربة قاتلة على الرأس، دون أن يتوقف عن ضربه رغم سقوطه على الأرض. وتم نقل أسجيم إلى المستشفى، لكنه توفي قبل وصوله.أما القاتل فتم إلقاء القبض عليه بعد ساعة من الهجوم وفقا لوسائل إعلام محلية.وذكرت وسائل الإعلام أن القاتل بارليندونجان اعترف أثناء استجوابه من قبل الشرطة أنه كان عازمًا على ضرب أسجيم حتى الموت لأنه تأذى من كثرة سؤال جاره عن سبب عدم زواجه، وسخريته منه.