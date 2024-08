لأصحاب القلوب القوية.. برلين تتيح تجربة أعلى أرجوحة بأوروبا

قالت المغنية الكندية سيلين ديون، يوم السبت، إن استخدام أغنية "My Heart Will Go On" التي غنتها بفيلم "تيتانيك"، في تجمع انتخابي للمرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب في مونتانا، لم يكن مصرحا به.