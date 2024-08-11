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لأصحاب القلوب القوية.. برلين تتيح تجربة أعلى أرجوحة بأوروبا
لأصحاب القلوب القوية.. برلين تتيح تجربة أعلى أرجوحة بأوروبا
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لأصحاب القلوب القوية.. برلين تتيح تجربة أعلى أرجوحة بأوروبا

منوعات

2024-08-11 | 01:38
لأصحاب القلوب القوية.. برلين تتيح تجربة أعلى أرجوحة بأوروبا
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Aljadeed
لأصحاب القلوب القوية.. برلين تتيح تجربة أعلى أرجوحة بأوروبا

تتيح مدينة برلين الألمانية لزوارها تجربة "الإحساس بالطيران" وذلك من خلال ركوب أعلى أرجوحة في أوروبا.

ويبلغ ارتفاع الأرجوحة 120 مترا، وتقع على سطح أحد الفنادق في وسط برلين، وهي تشبه إلى حد كبير الأرجوحات التقليدية، لكنها توفر إطلالة خلابة على العاصمة الألمانية بأكملها.
وفي كل يوم منذ تدشين الأرجوحة في حزيران، يصعد نحو مئة زائر إلى قمة الفندق الذي بني في العام 1970 ببرلين الشرقية، لاختبار المشاعر القوية التي يوفرها هذا النشاط.
ومقابل حوالي عشرين يورو، يمكن لأصحاب القلوب القوية أن يتأرجحوا في الفراغ لمدة 5 دقائق، مربوطين بحزام.
وعن تجربته بركوب الأرجوحة، يقول باسكال فينت: "بعد التأرجحات الأولى، يصبح الأمر عاديا، وتشعر بالحرية".
أما فيكتوريا فويغت فتقول: "يبدو الأمر أشبه بالطيران إلى حدّ ما، إنها توطئة جيدة للراغبين في أن يجرّبوا مشاعر الإثارة".
ويوضح آندي هوفر، وهو مدير الشركة التي تدير الكثير من نقاط الجذب السياحي في ألمانيا "أردنا إنشاء شيء بسيط يسهل الوصول إليه".
ووضع القائمون على الموقع هدفا طموحا يتمثل بسرقة الأضواء من برج التلفزيون في برلين "فيرنسيتورم"، أحد أبرز المعالم السياحية في العاصمة والبالغ ارتفاعه 368 مترا.
وحول ذلك يقول هوفر: "لديهم واجهة زجاجية، لكن لدينا شرفة وهواء نقي".
ومن خلال نقطة الجذب السياحي الجديدة هذه، حطمت برلين الرقم القياسي الذي كان مسجلا في أمستردام، حيث تقع أعلى أرجوحة في القارة الأوروبية سابقا على ارتفاع مئة متر.

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