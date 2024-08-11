شاهد - "طرزان" يتسلق برج إيفل عارياً والشرطة تتدخل فوراً!

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
ينزلق كثير من الناس نحو ممارسة عادات يومية وأسلوب حياة غير صحي يجعلهم أكثر عرضة للوفاة المبكرة، وهو ما يعني أن بعض العادات التي كان من الممكن التخلي عنها في وقت مبكر من الحياة ربما ستمتع الشخص بصحة أفضل وحياة أطول.
تعرّض أحد المهندسين لإعتداء بالضرب.. رئيس بلدية بسابا كان أول المشاركين برفقة نجله وقائد شّرطة البلديّة وعمال سّوريّين.
قالت المغنية الكندية سيلين ديون، يوم السبت، إن استخدام أغنية "My Heart Will Go On" التي غنتها بفيلم "تيتانيك"، في تجمع انتخابي للمرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب في مونتانا، لم يكن مصرحا به.