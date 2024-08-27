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قبل شروق شمس الغد مباشرة.. شاهدوا &quot;موكب الكواكب&quot;
قبل شروق شمس الغد مباشرة.. شاهدوا "موكب الكواكب"
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قبل شروق شمس الغد مباشرة.. شاهدوا "موكب الكواكب"

منوعات

2024-08-27 | 02:57
قبل شروق شمس الغد مباشرة.. شاهدوا "موكب الكواكب"
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Aljadeed
قبل شروق شمس الغد مباشرة.. شاهدوا "موكب الكواكب"

سيكون المهتمون بالفلك على موعد مع ظاهرة فلكية ستظهر في السماء قبل نحو ساعة من شروق شمس الثامن والعشرين من الجاري.

أما الظاهرة المقصودة فهي التي يطلق عليها "موكب الكواكب"، وستكون هذه المرة بمشاركة 6 كواكب.
ومن المعروف أن "موكب الكواكب" يشمل على الأقل 5 كواكب، حيث ستصطف على جانب واحد من الشمس، في قطاع يبلغ 160 درجة بحسب مرصد القبة السماوية في موسكو، وفقا لما ذكره موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.
وبحسب المعلومات المتعلقة بموكب الكواكب، فإن عطارد والمريخ والمشتري وأورانوس ونبتون وزحل والقمر ستكون على جانب واحد من الشمس في قطاع يبلغ نحو 160 درجة.
إذا كان الطقس صافيا، فإنه يمكن رؤية الكواكب في الموكب بالعين المجردة، في الصباح الباكر قبل شروق الشمس مباشرة بينما يمكن رؤية الباقي بالتلسكوب.
وفقًا لموقع "ستار ووك" ستكون معظم الكواكب (عطارد والمريخ والمشتري وزحل) مرئية بالعين المجردة، ولكن ستكون هناك حاجة إلى تلسكوب لرصد نبتون وأورانوس.
سيكون عطارد أقرب إلى الأفق مما يجعل رؤيته أكثر صعوبة، بينما ستصبح الكواكب مرئية أيضًا في أوقات مختلفة وستظهر بألوان مختلفة مما سيساعد في التمييز بينها، وفقًا لموقع "ستار ووك".
وبحسب الموقع، سيكون لون زحل مصفرًا، وسيصبح مرئيًا في وقت متأخر من المساء ويظهر في كوكبة الدلو.
أما نبتون (غير مرئي للعين المجردة) فسيظهر بعد ذلك وسيكون موجودًا بالقرب من كوكبة الحوت، وسيتبعه أورانوس، على الرغم من أنه سيكون هناك حاجة إلى تلسكوب لرصده في كوكبة الثور.
في هذا الوقت، سوف ينحرف زحل ونبتون إلى أسفل نحو الأفق الغربي للمشاهدة.



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