فيديو - مناورة مبهرة لمقاتلة سعودية أمام الرئيس المصري



قامت بعض المدارس الصينية بتركيب مقاعد للأطفال تتحول إلى أسِرّة للنوم أثناء النهار..

ويستطيع الطلاب النوم خلال النهار إما في الفصول الدراسية أو في غرف نوم مجهزة خصيصاً للراحة.