الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
اليكم أفضل المكسرات لخسارة الوزن.. وهذا ما يوصي به خبراء التغذية
اليكم أفضل المكسرات لخسارة الوزن.. وهذا ما يوصي به خبراء التغذية
A-
A+

اليكم أفضل المكسرات لخسارة الوزن.. وهذا ما يوصي به خبراء التغذية

منوعات

2024-09-08 | 03:13
اليكم أفضل المكسرات لخسارة الوزن.. وهذا ما يوصي به خبراء التغذية
العودة الى الأعلى
Aljadeed
اليكم أفضل المكسرات لخسارة الوزن.. وهذا ما يوصي به خبراء التغذية

وجدت الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون المكسرات بانتظام لديهم زيادة أقل في الوزن وانخفاض في خطر الإصابة بالسمنة.

وفي السياق تقول خبيرة التغذية بيانكا تامبوريلو: "المكسرات طعام رائع لفقدان الوزن لأنها مليئة بالدهون الصحية، والتي تعزز الشعور بالشبع، تحتوي على كمية جيدة من السعرات الحرارية، ولكن هذا ليس سببا لتجنبها، كن على دراية بالحصص وحاول تناول 1-2 وجبة يوميا".

وفي هذا الاطار فان اللوز يزود الجسم بدفعة من العناصر الغذائية عالية الجودة التي قد تساعد في تحقيق الهدف في إنقاص الوزن.

وتقول أخصائية التغذية سامانثا ماكليود: "تحتوي حصتان من اللوز على أكثر من 7 غرامات من الألياف"، وثبت أن الأطعمة الغنية بالألياف مثل اللوز تساعد في تقليل العوامل الالتهابية في الجسم.

وترتبط الأطعمة الغنية بالألياف مثل اللوز أيضا بتحسين التمثيل الغذائي، وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2، وتحسين وظيفة الجهاز الهضمي، وربما حتى انخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون.

تحتوي حصتان من اللوز على أكثر من 12 غراما من البروتين، مما يجعله رائعا لمساعدتك في الحفاظ على كتلة العضلات.

كما ان هناك أنواع أخرى من المكسرات لفقدان الوزن، اذ اظهرت الدراسات أن تناول الكاجو قد يساعدك في الحفاظ على تكوين صحي للجسم.

اما تناول الجوز قد ينشط جزء من الدماغ الذي يتحكم في الجوع والرغبة الشديدة في تناول الطعام.

اقرأ ايضا في منوعات

فيديو - سائحان إماراتيان ينقذان فتاة من الغرق في لندن
Play
08:28

فيديو - سائحان إماراتيان ينقذان فتاة من الغرق في لندن

في لحظة مليئة بالشجاعة والمغامرة.. أنقذ شابان إماراتيان إمرأة من الغرق في نهر التايمز بلندن.
بعد إنتشار الفيديو عبر وسائل التواصل الإجتماعي، لقي هذان الشابان إشادة واسعة من قبل المستخدمين.

08:28

فيديو - سائحان إماراتيان ينقذان فتاة من الغرق في لندن

في لحظة مليئة بالشجاعة والمغامرة.. أنقذ شابان إماراتيان إمرأة من الغرق في نهر التايمز بلندن.
بعد إنتشار الفيديو عبر وسائل التواصل الإجتماعي، لقي هذان الشابان إشادة واسعة من قبل المستخدمين.

حالة غامضة.. طفل يبكي دماً يثير ذهول الأطباء
Play
07:22

حالة غامضة.. طفل يبكي دماً يثير ذهول الأطباء

أصيب أطباء في الهند بالذهول من الحالة الغامضة التي يعاني منها طفل، يبكي دما بشكل تلقائي.

07:22

حالة غامضة.. طفل يبكي دماً يثير ذهول الأطباء

أصيب أطباء في الهند بالذهول من الحالة الغامضة التي يعاني منها طفل، يبكي دما بشكل تلقائي.

فضح علاقته الغرامية بها وأبلغ زوجها.. بالفيديو - إمرأة تنتقم من رجل بطريقة مروعة!
Play
2024-09-07

فضح علاقته الغرامية بها وأبلغ زوجها.. بالفيديو - إمرأة تنتقم من رجل بطريقة مروعة!

اطلقت سيدة النار على رجل كان يجلس بمقهى ما ادى الى اصابته بجروح متعددة .

2024-09-07

فضح علاقته الغرامية بها وأبلغ زوجها.. بالفيديو - إمرأة تنتقم من رجل بطريقة مروعة!

اطلقت سيدة النار على رجل كان يجلس بمقهى ما ادى الى اصابته بجروح متعددة .

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024