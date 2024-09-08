اليكم أفضل المكسرات لخسارة الوزن.. وهذا ما يوصي به خبراء التغذية

وفي السياق تقول خبيرة التغذية بيانكا تامبوريلو: "المكسرات طعام رائع لفقدان الوزن لأنها مليئة بالدهون الصحية، والتي تعزز الشعور بالشبع، تحتوي على كمية جيدة من السعرات الحرارية، ولكن هذا ليس سببا لتجنبها، كن على دراية بالحصص وحاول تناول 1-2 وجبة يوميا".

وفي هذا الاطار فان اللوز يزود الجسم بدفعة من العناصر الغذائية عالية الجودة التي قد تساعد في تحقيق الهدف في إنقاص الوزن.

وتقول أخصائية التغذية سامانثا ماكليود: "تحتوي حصتان من اللوز على أكثر من 7 غرامات من الألياف"، وثبت أن الأطعمة الغنية بالألياف مثل اللوز تساعد في تقليل العوامل الالتهابية في الجسم.

وترتبط الأطعمة الغنية بالألياف مثل اللوز أيضا بتحسين التمثيل الغذائي، وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2، وتحسين وظيفة الجهاز الهضمي، وربما حتى انخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون.

تحتوي حصتان من اللوز على أكثر من 12 غراما من البروتين، مما يجعله رائعا لمساعدتك في الحفاظ على كتلة العضلات.

كما ان هناك أنواع أخرى من المكسرات لفقدان الوزن، اذ اظهرت الدراسات أن تناول الكاجو قد يساعدك في الحفاظ على تكوين صحي للجسم.

اما تناول الجوز قد ينشط جزء من الدماغ الذي يتحكم في الجوع والرغبة الشديدة في تناول الطعام.