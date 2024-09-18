بالفيديو - صاحب شركة البيجر التي انفجرت غاضب.. وينفي مسؤوليته

يتجه عدد متزايد من المرضى في المملكة المتحدة لاستخدام البوتكس لكافحة آلام الرقبة الناتجة عن استخدام الأجهزة التكنولوجية مثل الهاتف المحمول.



ويستخدم المرضى ما يعرف باسم "تراب توكس" لمكافحة آلام الرقبة عن طريق استخدام حقن البوتكس في العضلات شبه المنحرفة في الرقبة، لتخفيف التوتر الناتج عن الانحناء المستمر نحو الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.