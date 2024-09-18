بالفيديو - صاحب شركة البيجر التي انفجرت غاضب.. وينفي مسؤوليته

نفى مؤسس شركة "غولد أبولو" التايوانية "هسو تشينغ كوانغ" أن تكون أجهزة البيجر التي تفجرت في لبنان من صنع شركته، وقال إنها صنعت بواسطة شركة في أوروبا لديها الحق في استخدام العلامة التجارية pic.twitter.com/szzlIKWIw5
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) September 18, 2024
نفى مؤسس شركة "غولد أبولو" التايوانية "هسو تشينغ كوانغ" أن تكون أجهزة البيجر التي تفجرت في لبنان من صنع شركته، وقال إنها صنعت بواسطة شركة في أوروبا لديها الحق في استخدام العلامة التجارية pic.twitter.com/szzlIKWIw5
يتجه عدد متزايد من المرضى في المملكة المتحدة لاستخدام البوتكس لكافحة آلام الرقبة الناتجة عن استخدام الأجهزة التكنولوجية مثل الهاتف المحمول.ويستخدم المرضى ما يعرف باسم "تراب توكس" لمكافحة آلام الرقبة عن طريق استخدام حقن البوتكس في العضلات شبه المنحرفة في الرقبة، لتخفيف التوتر الناتج عن الانحناء المستمر نحو الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
قدم الرئيس السابق المرشح الجمهوري دونالد ترامب، عن طريق الخطأ، المغني اللاتيني نيكي جام على أنه امرأة.
بموجب قانون الأمن الجديد، تمت زيادة الحد الأقصى للعقوبة التي تصل إلى 10 سنوات إذا ثبتت تهمة "التواطؤ مع قوى أجنبية"