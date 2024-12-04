بالفيديو - أمواج كبيرة تجرف 3 سباحين في هاواي

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
ما يناهز ثلثي الأطفال والشباب يتناولون مشروبات الطاقة، وفقا لهيئة سلامة الأغذية الأوروبية. ولهذا السبب، يحذر خبراء من مخاطر الكافيين عالي التركيز فيها؛ حالة وفاة مأساوية دفعت لدق أجراس الخطر.
منذ تأسيسها على يد السيد موريس حسون في عام 1980، نمت BMA Paints من فكرة محلية في لبنان إلى شركة رائدة في صناعة الدهانات عالية الجودة. نقدم أكثر من 5000 منتج متنوع لتلبية احتياجاتكم المختلفة. بفضل التزامنا بالابتكار والجودة العالية، اكتسبنا سمعة موثوقة ونقوم بتصدير منتجاتنا إلى أكثر من 27 دولة مع الالتزام بالمعايير الدولية.
في أوّل زيارة لـ"الأبيض" هذا العام، غطّت الثّلوج معظم الطّرقات الجبليّة ولامست الـ 800 متر.ما زال يؤثّر منخفض جويّ على لبنان، اليوم ويترافق مع تساقط أمطار متفرقة وثلوج ما دون عتبة الـ١٥٠٠متر.وتهبّ رياح شمالية قارسة البرودة وخارج أوانها وتستمر لغاية الأربعاء المقبل، قبل أن يبدأ هذا المنخفض بالانحسار. ويُحذّر من الجليد جبلًا +١٤٠٠متر.