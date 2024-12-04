بالفيديو - أمواج كبيرة تجرف 3 سباحين في هاواي

في أوّل زيارة لـ"الأبيض" هذا العام، غطّت الثّلوج معظم الطّرقات الجبليّة ولامست الـ 800 متر.



ما زال يؤثّر منخفض جويّ على لبنان، اليوم ويترافق مع تساقط أمطار متفرقة وثلوج ما دون عتبة الـ١٥٠٠متر.



وتهبّ رياح شمالية قارسة البرودة وخارج أوانها وتستمر لغاية الأربعاء المقبل، قبل أن يبدأ هذا المنخفض بالانحسار.



ويُحذّر من الجليد جبلًا +١٤٠٠متر.

