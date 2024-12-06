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إلى &quot;مواليد التسعينات&quot;.. إليكم هذا الخبر الحزين!
إلى "مواليد التسعينات".. إليكم هذا الخبر الحزين!
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إلى "مواليد التسعينات".. إليكم هذا الخبر الحزين!

منوعات

2024-12-06 | 11:30
إلى "مواليد التسعينات".. إليكم هذا الخبر الحزين!
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Aljadeed
إلى "مواليد التسعينات".. إليكم هذا الخبر الحزين!

أظهرت دراسة أسترالية، أن الأشخاص الذين ولدوا، في تسعينيات القرن الماضي، لديهم صحة نفسية ‏أسوأ من أي جيل سابق.‏

واستخدم الباحثون من جامعة سيدني في أستراليا، في دراستهم التي نشرت في مجلة Proceedings of the National Academy" "of Sciences، دراسات استقصائية لتتبع الصحة العقلية لما يقرب من 30 ألف شخص بالغ، على مدار 10 سنوات (بين عامي 2010 و2020).

وخلص العلماء إلى أن "جيل التسعينيات لم يكن هو الأسوأ من ناحية الصحة النفسية فحسب، بل أظهرت مشاكلهم العاطفية علامات قليلة على التحسن خلال فترة عمر الدراسة، على عكس الأجيال الأكبر سنا".

ويرجح الباحثون أن "وسائل التواصل الاجتماعي، التي جعلت المشاركين يشعرون وكأنهم ليسوا جيدين بما فيه الكفاية، هي المسؤولة في المقام الأول عن سوء صحتهم النفسية".

وقال الدكتور بيتر بالدوين، أحد كبار الباحثين في معهد بلاك دوج، إن "التكنولوجيا هي المسؤولة إلى حد كبير".

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