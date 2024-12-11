بالفيديو - قفز على القاضية.. وحكم بالسجن 26 عاماً

حُكم على ديبرا ريدين بالسجن لمدة تتراوح بين 26 و65 عاماً بعد مهاجمته قاضية خلال جلسة استماع، ويظهر فيديو متداول ريدن وهو يقفز على القاضية قبل أن يتم إخضاعه من قبل موظفي المحكمة pic.twitter.com/ysnzIhBEU2
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) December 11, 2024
حُكم على ديبرا ريدين بالسجن لمدة تتراوح بين 26 و65 عاماً بعد مهاجمته قاضية خلال جلسة استماع، ويظهر فيديو متداول ريدن وهو يقفز على القاضية قبل أن يتم إخضاعه من قبل موظفي المحكمة pic.twitter.com/ysnzIhBEU2
في أمسية لا تُنسى، تجاوزت دار الأوبرا في دبي عظمتها، لتصبح مركزًا مشعًا للفنون العالمية.. أورلاندو بلووم وعمر حرفوش فنانان عالميان في دار الأوبرا.
لا زال بحر عكار "بخير"، حيث تمكّن الصياد سليمان العلي من اصطياد سمكة تونا ضخمة تزن 60 كيلوغرامًا.
استخدم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، صورة تجمعه مع جيل بايدن، قرينة الرئيس الحالي جو بايدن، في الترويج لنوع جديدة من العطور.وأرفق ترامب تلك الصورة بتعليق: "أعداؤك لا يستطيعون مقاومة هذا العطر".كما علّق على الصورة بعبارة أخرى، قال فيها: "هذه عطور ترامب الجديدة، التي أُطلق عليها اسم "قتال" لأنها تتعلق بتحقيق الفوز"، مضيفا: "إنها هدية عظيمة لعائلتك في عيد الميلاد".يذكر أن الصورة التي نشرها ترامب مع جيل بايدن، تم التقاطها خلال افتتاح كاتدرائية نوتردام في باريس، السبت الماضي.