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لعام 2025.. توصيات لحياة أفضل!
لعام 2025.. توصيات لحياة أفضل!
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لعام 2025.. توصيات لحياة أفضل!

منوعات

2024-12-21 | 02:16
لعام 2025.. توصيات لحياة أفضل!
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Aljadeed
لعام 2025.. توصيات لحياة أفضل!

مع قدوم العام الجديد، قررت الدراسات الحديثة التركيز على أن لصحة الإنسان أولوية الاهتمام.

ولهذا فقد أوصى خبراء تغذية بتناول المزيد من الفاصوليا والبازلاء والعدس والتقليل من اللحوم الحمراء والمعالجة والخضراوات النشوية، إلى جانب الاستمرار في الحد من السكريات المضافة والصوديوم والدهون المشبعة، بحسب ما نشرته صحيفة Times of India.

وأضافت الدراسة أن "لجنة من خبراء التغذية مكلفة بتقديم المشورة للولايات المتحدة، قامت بإصدار قائمة من المبادئ التوجيهية الغذائية لعام 2025، والتي ستشكل حجر الزاوية في البرامج والسياسات الغذائية".

وخلصت لجنة خبراء التغذية إلى أن "اتباع نظام غذائي صحي للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وما فوق يحتوي على نسبة أعلى من الخضار والفواكه والبقوليات والمكسرات والحبوب الكاملة والأسماك والزيوت النباتية التي تحتوي على نسبة أعلى من الدهون غير المشبعة".

وأشارت إلى أنه "يجب أن يكون الحاصل الصحي لنظام غذائي صحي أقل في اللحوم الحمراء والمعالجة والأطعمة والمشروبات المحلاة بالسكر والحبوب المكررة والدهون المشبعة".

كما يمكن أن "تشمل أيضا منتجات الألبان الخالية من الدهون أو قليلة الدسم والأطعمة التي تحتوي على نسبة أقل من الصوديوم والأطعمة النباتية".

ونظرت اللجنة في أكثر من 40 دراسة، بما يشمل العديد منها التي أظهرت الروابط بين الأطعمة فائقة المعالجة وزيادة الوزن أو الإصابة بالسمنة، وأوصت بما يلي:

وقالت إن تناول الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات له العديد من الفوائد الصحية، بما يشمل:

1. الألياف: تساعد الفواكه والخضروات الغنية بالألياف في الهضم والتحكم في الوزن وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان.

2. المواد الكيميائية النباتية: تحتوي الفواكه والخضروات على مواد كيميائية نباتية، وهي مواد كيميائية طبيعية قد تساعد في حماية الخلايا من التلف الذي يمكن أن يؤدي إلى السرطان.

3. الفيتامينات والمعادن: تحتوي الحبوب الكاملة على فيتامينات A وB1 وB2 وB3 وB6 وB9 وE والحديد والمغنيسيوم والفوسفور والسيلينيوم. وتعد السبانخ من الخضار الورقية، التي تحتوي على الكالسيوم والفيتامينات والحديد ومضادات الأكسدة.

4. البروتين: إن البقوليات مصدر جيد للبروتين ويمكن أن تكون بديلاً جيداً للحوم.

5. مضادات الأكسدة: تحتوي البقوليات على مادة البوليفينول، وهي مضادات الأكسدة القوية.

6. النشا المقاوم: تحتوي البقوليات على النشا المقاوم، مما يساعد على إبقاء مستويات السكر في الدم منخفضة.
إن تناول نظام غذائي نباتي يتضمن هذه الأطعمة يمكن أن يساعد في الوقاية من السرطان والسيطرة على وزن الجسم وتوفير الطاقة للنشاط البدني.

اللحوم المصنعة والمشروبات السكرية
يمكن أن يؤدي استهلاك الكثير من اللحوم المصنعة والأطعمة السكرية والمشروبات إلى عدد من المشكلات الصحية، بما يشمل:

1. السرطان: توصلت دراسة، استمرت خمس سنوات، إلى أن زيادة استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة بنسبة 10% ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 12%. وترتبط اللحوم المصنعة أيضًا بزيادة خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

2. أمراض القلب: ترتبط الأطعمة فائقة المعالجة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

3. السمنة: تحتوي الأطعمة فائقة المعالجة على نسبة عالية من السعرات الحرارية ويمكن أن تسبب الإدمان.

4. مرض السكري من النوع الثاني: ترتبط الأطعمة فائقة المعالجة بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

5. ارتفاع ضغط الدم: الأطعمة فائقة المعالجة تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، مما يمكن أن يزيد من ضغط الدم.

6. مرض الكبد الدهني: تناول الكثير من السكر يمكن أن يزيد من حمولة الكبد، مما يمكن أن يؤدي إلى مرض الكبد الدهني.

7. صحة الأمعاء: يمكن للأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة المصنعة أن تغير تركيبة بكتيريا الأمعاء.

8. نقص التغذية: يمكن أن تؤدي المعالجة الثقيلة إلى تجريد الأطعمة من عناصرها الغذائية الأساسية.

يشار إلى أن الدراسات الحديثة تؤكد دائماً على أهمية وجود نظام غذائي ينظّم عمل المعدة ويحافظ على صحة الإنسان.

ويشمل النظام الغذائي الصحي تناول الفاكهة والخضروات والبقوليات (مثل العدس والفاصوليا) والمكسرات والحبوب الكاملة (مثل الذرة غير المعالَجة والدخن والشوفان والقمح والأرز البني).

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