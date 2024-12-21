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فيديو - تسعينية خارقة ترفع الأثقال!
فيديو - تسعينية خارقة ترفع الأثقال!
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فيديو - تسعينية خارقة ترفع الأثقال!

منوعات

2024-12-21 | 11:55
فيديو - تسعينية خارقة ترفع الأثقال!
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Aljadeed
فيديو - تسعينية خارقة ترفع الأثقال!

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل لسيدة في التسعين من عمرها وهي ترفع أثقالا في مسابقة محلية وتحث على ممارسة الرياضة.

وتمارس تشينج تشين (90 عاما) تايوانية الجنسية رفع الأثقال منذ العام الماضي، بتشجيع من حفيدتها على ممارسة هذه الرياضة بعد تشخيصها بمرض باركنسون. وتنسب تشين الفضل في تصحيح وضعيتها إلى رياضة رفعالأثقال.


 
 

وكانت 3 أجيال من عائلتها بين بضع مئات من الأشخاص الذين تابعوها وهي تتنافس مع 44 آخرين تبلغ أعمارهم 70 عاما أو أكثر في مسابقة رفع الأثقال، السبت.

وتمكنت تشينج تشين خلال المسابقة المكونة من 3 جولات، من رفع ما يصل إلى 45 كيلوغراما باستخدام ثقل سداسي الشكل يعرف بأنه يتيح للرياضي مزيدا من الثبات وخيارات متعددة للإمساك.

وقالت تشينج تشين، بعد المسابقة "أريد أن أنصح كل كبار السن بممارسة الرياضة... لا تحتاج إلى بذل مجهود شاق للغاية، ولكن هذا من أجل الحفاظ على صحتك".

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