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سُجن لتفوقه على باسل الأسد.. عدنان قصار قصته إلى الواجهة مجدداً!
سُجن لتفوقه على باسل الأسد.. عدنان قصار قصته إلى الواجهة مجدداً!
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سُجن لتفوقه على باسل الأسد.. عدنان قصار قصته إلى الواجهة مجدداً!

منوعات

2024-12-22 | 08:24
سُجن لتفوقه على باسل الأسد.. عدنان قصار قصته إلى الواجهة مجدداً!
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Aljadeed
سُجن لتفوقه على باسل الأسد.. عدنان قصار قصته إلى الواجهة مجدداً!

عادت إلى الواجهة من جديد، قصة الفارس السوري عدنان قصار الذي تفوّق على باسل الأسد في بطولة لركوب الخيل عام 1992، ليُسجَن لاحقًا من قبل نظام الأسد بسبب هذا الإنجاز.

عدنان قصار، بطل رياضة الفروسية في سوريا، قاد المنتخب الوطني عام 1992 لتحقيق إنجازات محلية ودولية بارزة.

وفي دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 1992، قاد القصار الفريق السوري للفوز بالبطولة بعد انسحاب باسل الأسد بسبب أدائه الضعيف.

إثر ذلك، يُعتقل القصار لمدة 21 عامًا، تعرض خلالها لتعذيب قاسٍ في سجون صيدنايا وتدمر.

وعند وفاة باسل الأسد في العام 1994، قام سجانوه بإخراجه من زنزانته، والاعتداء عليه بالضرب بشكل وحشي، دون أن يعلم القصار، سبب هذا الاعتداء. وفقاً للمرصد السوري لحقوق الانسان.

ولكن تم الإفراج عنه في حزيران 2014 بموجب مرسوم العفو الرئاسي.

وكانت قناة الجديد قد أعدت تقريرًا عن عدنان القصار في عام 2014 مرفق باللينك التالي:

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