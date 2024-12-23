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بالفيديو: بعد تعرضه لنصرالله في اتصال.. راغب علامة يعلّق!
بالفيديو: بعد تعرضه لنصرالله في اتصال.. راغب علامة يعلّق!
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بالفيديو: بعد تعرضه لنصرالله في اتصال.. راغب علامة يعلّق!

منوعات

2024-12-23 | 11:44
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بالفيديو: بعد تعرضه لنصرالله في اتصال.. راغب علامة يعلّق!
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Aljadeed
بالفيديو: بعد تعرضه لنصرالله في اتصال.. راغب علامة يعلّق!

بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اتصالًا هاتفيًا بين الفنان الإماراتي عبدالله بالخير والفنان اللبناني راغب علامة، يقول فيه الأخير "خلصنا من ربّه"، في إشارة إلى الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله، نفى الفنان راغب علامة ما تم تداوله.

وأوضح في منشور عبر منصة "أكس" أنه: "ينفي هذا الاتصال جملةً وتفصيلاً"، مشيرًا إلى أن الصوت قد يكون تم تقليده باستخدام الذكاء الاصطناعي.

كما أكد أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة الشخص المسؤول عن نشر هذه الشائعات

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