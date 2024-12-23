بالفيديو: بعد تعرضه لنصرالله في اتصال.. راغب علامة يعلّق!

وأوضح في منشور عبر منصة "أكس" أنه: "ينفي هذا الاتصال جملةً وتفصيلاً"، مشيرًا إلى أن الصوت قد يكون تم تقليده باستخدام الذكاء الاصطناعي.

كما أكد أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة الشخص المسؤول عن نشر هذه الشائعات.

يتناول بعض الناشطين حديث تلفوني مصطنع بين احد الاشخاص وبين احد الفنانين وعن طريق الذكاء الاصطناعي جرى تقليد صوتي وحديث غير صحيح. انفي هذا الاتصال جملةً وتفصيلاً. وسوف الاحق الموضوع قضائياً لنصل الى هذا الشخص — RaghebAlama (@raghebalama) December 23, 2024