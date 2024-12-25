في النبطية.. ماعز يطير؟
أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الإجتماعي، ماعزاً يتأرجح في الهواء، بمنطقة النبطية. pic.twitter.com/RCj8LKiS9O
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) December 25, 2024
في النبطية.. ماعز يطير؟
أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الإجتماعي، ماعزاً يتأرجح في الهواء، بمنطقة النبطية. pic.twitter.com/RCj8LKiS9O
ما زال الإعلامي نيشان يسعى مع ضيفة حلقته سارة دسوقي في البحث عن والدتها المفقودة منذ سنوات طويلة، حيث تم الوصول إلى الأقارب وأخذ بعض بعض المعلومات عما إذ كانت على قيد الحياة أم فارقتها.
تميزت مدينة ريو كلارو التي تقع على بعد 150 كيلومترا من ساو باولو بسمات مثيرة لتشريعاتها التي تم تبنيها قبل 130 عاما.
أفران المايكروويف، التي برزت في عصر الذرة، كانت تُعتبر رمزًا للتطور والحداثة، لكنها أصبحت مع مرور الوقت جزءًا روتينيًا في المطابخ والمكاتب. ومع ذلك، أظهرت دراسة حديثة من جامعة فالنسيا وشركة داروين للتنقيب البيولوجي في إسبانيا أن هذه الأجهزة تحتوي على أنظمة بيئية دقيقة لم يكن يُعتقد أنها قادرة على البقاء في ظل ظروف قاسية.