بالفيديو- راكب يوثق اللحظات الأخيرة قبل تحطم الطائرة الأذربيجانية في كازاخستان

وقد ظهر في الفيديو أحد الركاب وهو يصور نفسه عن طريق "السلفي" ويردد "الله أكبر.. الله أكبر" وينطق الشهادتين، قبل أن يظهر بعض ركاب الطائرة الأخرين وهم في حالة من الرعب والذعر قبل ان تتحطن الطائرة.

لكن المفاجأة كانت بنجاة الراكب الذي كان يردد الشهادتين من الحادث.

The final moments of the Azerbaijan Airlines plane before its crash in Kazakhstan were captured by a passenger onboard.



Aftermath also included in the footage. pic.twitter.com/nCRozjdoUY — Clash Report (@clashreport) December 25, 2024

وادى تحطم الطائرة الى سقوط 38 قتيلاً وفق ما أعلن نائب رئيس الوزراء الكازاخستاني كانات بوزومباييف.

وكانت الطائرة تقل 67 شخصا وكانت متجهة من العاصمة الأذربيجانية باكو إلى غروزني عاصمة جمهورية الشيشان الروسية.

وكشفت تقارير نقلا عن شركة طيران أذربيجان (آزال)، أن "الطيور" وراء تحطم الطائرة الركاب التابعة لها.

وتم التقاط اللحظات الأخيرة للطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية قبل تحطمها في كازاخستان بواسطة أحد الركاب على متن الطائرة.