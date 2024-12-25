بالفيديو- راكب يوثق اللحظات الأخيرة قبل تحطم الطائرة الأذربيجانية في كازاخستان

وقد ظهر في الفيديو أحد الركاب وهو يصور نفسه عن طريق "السلفي" ويردد "الله أكبر.. الله أكبر" وينطق الشهادتين، قبل أن يظهر بعض ركاب الطائرة الأخرين وهم في حالة من الرعب والذعر قبل ان تتحطن الطائرة.
لكن المفاجأة كانت بنجاة الراكب الذي كان يردد الشهادتين من الحادث.
وادى تحطم الطائرة الى سقوط 38 قتيلاً وفق ما أعلن نائب رئيس الوزراء الكازاخستاني كانات بوزومباييف.
وكانت الطائرة تقل 67 شخصا وكانت متجهة من العاصمة الأذربيجانية باكو إلى غروزني عاصمة جمهورية الشيشان الروسية.
وكشفت تقارير نقلا عن شركة طيران أذربيجان (آزال)، أن "الطيور" وراء تحطم الطائرة الركاب التابعة لها.
وتم التقاط اللحظات الأخيرة للطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية قبل تحطمها في كازاخستان بواسطة أحد الركاب على متن الطائرة.