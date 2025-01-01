بالفيديو: رقصة ترامب وماسك!

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
أظهرت لقطات من الجو ألعاب نارية تضيء سماء حي باب توما في دمشق، بينما كان الآلاف يحتفلون بقدوم العام الجديد في سوريا ما بعد الأسد.وكان هذا أول احتفال بالعام الجديد 2025 دون وجود عائلة الأسد في السلطة منذ أكثر من 50 عاما بعد سقوط بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول. لمشاهدة الفيديو:
قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، الإثنين، إن وزارة الثقافة الإيرانية أكدت اعتقال الصحفية الإيطالية سيسيليا سالا، بتهمة "انتهاك قوانين الجمهورية الإسلامية".