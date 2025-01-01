بالفيديو: رقصة ترامب وماسك!

أظهرت لقطات من الجو ألعاب نارية تضيء سماء حي باب توما في دمشق، بينما كان الآلاف يحتفلون بقدوم العام الجديد في سوريا ما بعد الأسد.



وكان هذا أول احتفال بالعام الجديد 2025 دون وجود عائلة الأسد في السلطة منذ أكثر من 50 عاما بعد سقوط بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول.



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