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إعتذر لزوجته.. وبعد ذلك قتلها وإنتحر!... ماذا حدث في القاهرة؟
إعتذر لزوجته.. وبعد ذلك قتلها وإنتحر!... ماذا حدث في القاهرة؟
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إعتذر لزوجته.. وبعد ذلك قتلها وإنتحر!... ماذا حدث في القاهرة؟

منوعات

2025-01-07 | 02:26
إعتذر لزوجته.. وبعد ذلك قتلها وإنتحر!... ماذا حدث في القاهرة؟
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Aljadeed
إعتذر لزوجته.. وبعد ذلك قتلها وإنتحر!... ماذا حدث في القاهرة؟

عثر على جثتي الزوجين داخل شقتهما في مصر الجديدة

كشفت تحقيقات النيابة المصرية تفاصيل العثور على جثتي زوجين متوفيين داخل شقتهما في دائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وفي السياق لفتت صحيفة "بوابة الأهرام" المصرية الى ان قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بوجود جثتين لرجل وزوجته داخل شقتهما.

وانتقلت أجهزة الأمن الى المكان حيث تبين أن الزوج مشنوق، فيما عثر على جثة الزوجة داخل المنزل، وكشفت التحريات، أن الزوج قتل زوجته خنقًا بسبب خلافات بينهما ورغبتها في ترك منزل الزوجية ثم انتحر.

كما لفتت وسائل اعلام مصرية الى ان التحريات كشفت أن الزوج خنق زوجته قبل أن يوجه إليها طعنات بسلاح أبيض قبل ان ينتحر شنقاً.

ونُقل عن شهود عيان أن الزوج خرج منذ مدة يعتذر من زوجته عبر فيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وطلب منها مسامحته والرجوع إليه.

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