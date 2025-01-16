بالفيديو- هذا ما فعلته سيارة ذاتية القيادة براكب في داخلها

فقد أخذت السيارة تدور حول نفسها دورات عدة أثناء توجهها إلى مطار فينيكس بولاية أريزونا الأميركية، بحسب ما اشارت مجلة "رود أند تراك" المتخصصة في موضوعات السيارات.

وأشارت المجلة في تقريرها إلى أن العامل التقني مايك جونز، وبينما كان متجها إلى المطار للسفر إلى مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، فاجأته سيارة جاغوار ي بيس ذاتية القيادة بأنها دارت به حول نفسها 8 مرات على الأقل في مكان للانتظار بدلا من السير قدما في الطريق نحو المطار.

وقد وثق الشاب الحادثة بمقطع فيديو نشره على حسابه على موقع "لينكد إن"، مشيراً الى ان ما حصل تسبب في ضياع رحلته إلى لوس أنجلوس، لافتا إلى أنه اتصل بخدمة العملاء من خلال نظام الاتصالات في السيارة.

Ever feel like the technology meant to make life easier has a mind of its own? 🤔 Just ask Mike Johns, who found himself trapped in a Waymo driverless taxi.https://t.co/MDk24EbJLk pic.twitter.com/8zETNrcLRf — Entrepreneur (@Entrepreneur) January 11, 2025

وقال باتصاله: "لدي رحلة طيران يجب أن ألحق بها فلماذا يدور هذا الشيء حول نفسه؟"، مضيفاً "أشعر بالدوار. انظر ماذا يفعل".

وأشار الى أن السيارة ظلت تدور حول نفسها لمدة 5 دقائق تقريبا، حتى تمكن المشغل عن بعد من إصلاح الخلل، وإستأنفت السيارة رحلتها نحو الوجهة المحددة ولكن بعد فوات الأوان اذ تأخر عن رحلته.

بدورها، أعلنت شركة "وايمو" أنها قدمت الرحلة مجانا للراكب بسبب ما حدث، وأعلنت تحديث برنامج تشغيل السيارة لعلاج الأمر.