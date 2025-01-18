عرض أميركي جديد لـ "تيكتوك"!

فيما من المنتظر أن يدخل قرار حظر منصة "تيك توك" في أميركا حيز التنفيذ غداً 19 كانون الثاني الحالي، أي قبل يوم واحد من تنصيب دونالد ترامب رئيساً جديداً للولايات المتحدة، كشف اسم بارز في مجال العقارات عن القيمة المالية المطروحة لرغبته بشراء المنصة بفرعها الأميركي والتي تملكها الشركة الصينية الأم "بايت دانس".

فقد تحدث قطب العقارات الملياردير الأميركي فرانك ماكورت، عن رغبته في شراء تطبيق "تيك توك" التي يتابعها 170 مليون أميركي مقابل 20 مليار دولار، مضيفاً "أعتقد أن هذه هي قيمة تيك توك بالفرع الأميركي وهي حصة صغيرة من قيمة الشركة الأم بايت دانس".



وتابع الرجل البالغ من العمر 70 عاماً والذي كان يملك سابقا فريق "لوس أنجلوس دودجرز" للبيسبول، في مقابلة مع "NBC"، "سنشتريه من دون الخوارزمية".



كما قال "نشك بشدة في أن الصين ستبيع TikTok باستخدام الخوارزمية، ونحن لا نريد الخوارزمية لأننا نتحدث عن بنية مختلفة، وطريقة مختلفة للتفكير في الإنترنت وكيفية عمله"، مبيناً أن الجميع يتساءل كيف سنشتريه من غير الخوارزميات "لكن هذا ما يميز عرضنا".



ويريد ماكورت تحويل الأعمال الأساسية لـ "تيك توك" إلى نموذج مفتوح المصدر يسمح للمستخدمين والمبدعين بمزيد من التحكم في بياناتهم.



وكان التحالف الذي أسسه ماكورت بالتعاون مع (Project Liberty) أعلن عن نيته تقديم عرض رسمي لشراء أعمال منصة تيك توك في الولايات المتحدة في وقت سابق، دون الكشف عن القيمة المحتملة للصفقة.



وتبلغ ثروة ماكروت 1.4 مليار دولار، وفقا لمجلة فوربس، وقد جمع ثروته من خلال الاستثمارات العقارية والرياضية.



كما يعد قطب العقارات فرانك ماكورت هو أحدث شخص يحاول الاستحواذ على أعمال تيك توك في الولايات المتحدة.