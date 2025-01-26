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الاستخبارات الأميركية ترفع السرية عن تقييمها لكورونا.. وهذا ما كشفته!
الاستخبارات الأميركية ترفع السرية عن تقييمها لكورونا.. وهذا ما كشفته!
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الاستخبارات الأميركية ترفع السرية عن تقييمها لكورونا.. وهذا ما كشفته!

منوعات

2025-01-26 | 10:22
الاستخبارات الأميركية ترفع السرية عن تقييمها لكورونا.. وهذا ما كشفته!
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Aljadeed
الاستخبارات الأميركية ترفع السرية عن تقييمها لكورونا.. وهذا ما كشفته!

بعد سنوات من التزام الحياد بشأن أصل فيروس كورونا، رجحت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي أي إيه" احتمال "تسرب الفيروس من معمل ووهان، ثم أصبح جائحة عالمية"، معتبرةً أن هذا السيناريو هو الأكثر احتمالًا رغم أن الثقة في هذا التقييم "منخفضة".
وأوضحت الوكالة أنها ستستمر في مراجعة أي معلومات جديدة قد تغير هذا التقييم، علماً أن هذا الموقف يتماشى مع تقييمات سابقة من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الطاقة.
التقييم جاء بعد تعيين جون راتكليف على رأس "سي أي إيه"، والذي كان قد تبنى هذه الفكرة منذ فترة، كما أشار إلى أهمية معالجة التهديد الصيني في هذا السياق.

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