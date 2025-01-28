ايلون ماسك في تصريح غريب: سينقرض البشر!
توقّع الملياردير الأميركي إيلون ماسك، انقراض البشر في كل من آسيا وأوروبا إذا فشلت البشرية في زيادة معدلات الإنجاب.
وعلق ماسك في منشور على منصة "إكس" على مقترح الصحافي السويدي، بيتر إيمانويلسن، القاضي بإدخال إعفاءات ضريبية على النساء في أوروبا بهدف زيادة عدد الأطفال.
وقال إيلون ماسك في تعليقه "إنه أمر يستحق المحاولة، يجب تغيير شيء ما وإلا ستختفي أوروبا وآسيا ومعظم أنحاء الأرض!"، وفق تعبيره.
وفي وقت سابق، دعا الملياردير الأميركي إلى زيادة الإنجاب لضمان استمرار البشرية، "وإلا فسينتهي العالم".