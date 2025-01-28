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ايلون ماسك في تصريح غريب: سينقرض البشر!
ايلون ماسك في تصريح غريب: سينقرض البشر!
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ايلون ماسك في تصريح غريب: سينقرض البشر!

منوعات

2025-01-28 | 06:47
ايلون ماسك في تصريح غريب: سينقرض البشر!
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Aljadeed
ايلون ماسك في تصريح غريب: سينقرض البشر!

توقّع الملياردير الأميركي إيلون ماسك، انقراض البشر في كل من آسيا وأوروبا إذا فشلت البشرية في زيادة معدلات الإنجاب.

وعلق ماسك في منشور على منصة "إكس" على مقترح الصحافي السويدي، بيتر إيمانويلسن، القاضي بإدخال إعفاءات ضريبية على النساء في أوروبا بهدف زيادة عدد الأطفال.

وقال إيلون ماسك في تعليقه "إنه أمر يستحق المحاولة، يجب تغيير شيء ما وإلا ستختفي أوروبا وآسيا ومعظم أنحاء الأرض!"، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق، دعا الملياردير الأميركي إلى زيادة الإنجاب لضمان استمرار البشرية، "وإلا فسينتهي العالم".
 
 
 

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وأوضحت الوكالة أنها ستستمر في مراجعة أي معلومات جديدة قد تغير هذا التقييم، علماً أن هذا الموقف يتماشى مع تقييمات سابقة من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الطاقة.
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بعد سنوات من التزام الحياد بشأن أصل فيروس كورونا، رجحت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي أي إيه" احتمال "تسرب الفيروس من معمل ووهان، ثم أصبح جائحة عالمية"، معتبرةً أن هذا السيناريو هو الأكثر احتمالًا رغم أن الثقة في هذا التقييم "منخفضة".
وأوضحت الوكالة أنها ستستمر في مراجعة أي معلومات جديدة قد تغير هذا التقييم، علماً أن هذا الموقف يتماشى مع تقييمات سابقة من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الطاقة.
التقييم جاء بعد تعيين جون راتكليف على رأس "سي أي إيه"، والذي كان قد تبنى هذه الفكرة منذ فترة، كما أشار إلى أهمية معالجة التهديد الصيني في هذا السياق.

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