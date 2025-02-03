أطول مدة ليل في العالم.. 5 أماكن تغيب عنها الشمس لشهور



حُرمت العديد من المدن والجزر حول العالم من رؤية الشمس والتمتع بفوائدها لشهور طويلة، إذ يستقيظ سُكانها يوميًا من نوم طويل ليجدوا ليلًا أطول، ونستعرض في السطور التالية 5 أماكن يعيش سكانها أغلب شهور السنة دون سطوع الشمس، وفق ما ذكره موقع CNN، كالتالي:

قرية فيجانيلا

تقع قرية فيجانيلا في إيطاليا، وتغيب عنها الشمس 6 أشهر في العام بسبب موقعها أسفل أحد الوديان العميقة، إذ تغيب عنها الشمس كل عام، من منتصف نوفمبر إلى أوائل فبراير.



ويلجأ سكان القرية إلى خدعة المرايا للحصول على حاجتهم من الشمس إذ يستخدمون مجموعة من المرايا الضخمة التي تساعدهم على عكس أشعة الشمس بشكل مباشر إلى الأسفل.



جزيرة جرينلاند

تقع جزيرة جرينلاند بين منطقة القطب الشمالي والمحيط الأطلنطي، وهي جزيرة حُرمت من سطوع الشمس بها أغلب شهور العام، إذ لا تشرق فيها الشمس إلا أواخر مايو إلى نهاية يونيو وهي ظاهرة تعرف باسم شمس منتصف الليل.



ويعتمد سكان الجزيرة في الحصول على حاجتهم من الضوء إلى التعرض للأشعة فوق البنفسجية التي أسستها شركات الطاقة في محطات الحافلات لتعويضهم عن نقص الضوء الذي يعانون منه.

مدينة مورمانسك

مدينة مورمانسك هي مدينة روسية يبلغ عدد سكانها حوالي 300 ألف نسمة، وهم يعيشون دون ضوء الشمس حوالي 6 أشهر في العام بسبب وقوعها خارج الدائرة القطبية الشمالية.



ولاية ألاسكا



دولة أيسلندا هي إحدى ولايات إقليم المحيط الهادي، وتعتبر من أكثر المناطق برودة في العالم خاصة منطقة تنانا إذ تصل درجات الحرارة إلى حوالي 61 درجة مئوية تحت الصفر، وتشهد ظاهرة شمس منتصف الليل، فتقضي 6 أشهر في النهار فقط، ومثلهم ليلاً.دولة أيسلندا

تقع أقصى شمال المحيط الأطلسي، ويصل طول الليل فيها شتاء إلى أكثر من 20 ساعة أحيانًا، لتشرق الشمس 4 ساعات فقط، بينما تصل ساعات النهار في الصيف إلى 22 ساعة.