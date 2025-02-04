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عروس تفسد مفاجأة عرض الزواج.. والسبب خاتم!
عروس تفسد مفاجأة عرض الزواج.. والسبب خاتم!
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عروس تفسد مفاجأة عرض الزواج.. والسبب خاتم!

منوعات

2025-02-04 | 14:16
عروس تفسد مفاجأة عرض الزواج.. والسبب خاتم!
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Aljadeed
عروس تفسد مفاجأة عرض الزواج.. والسبب خاتم!

أصيب رجل صيني يُدعى ليو من قوانغآن بمقاطعة سيتشوان في جنوب غرب الصين بالذهول عندما فشل عرض الزواج الذي قدمه للفتاة التي يرغب في الزواج منها، من خلال وضع الخاتم في كعكعة.

وبحسب وسائل إعلام صينية، كادت العروس أن تأكل الخاتم وحطمته بأسنانها دون قصد، ظنا منها أنه جزء من الكعكة.

ونشر الشاب الحادثة على وسائل التواصل الاجتماعي وكتب: "انتبهوا، يا جميع الرجال: لا تخبئوا خاتم الخطوبة في الطعام".

من جهتها، قالت العروس إنها عادت إلى المنزل جائعة ذات مساء وأكلت على الفور كعكة تارو التي أعدها لها صديقها.

وقالت: "كانت الكعكة مغطاة بطبقة سميكة، لذلك كنت أمضغها فقط حتى قضمت شيئا صلبا. فبصقتها على الفور".

في البداية، افترضت الشابة أن المشكلة في جودة الكعكة واستعدت للشكوى على المخبز.

ولكن صديقها لاحظ انزعاجها، فقام بفحص الكعكة، وبعد مسح الجسم الغريب، كشف بخجل: "عزيزتي، أعتقد أن هذا قد يكون الخاتم الذي كنت سأتقدم لك به".

وقال العريس لصحيفة "شياوشيانغ مورنينغ هيرالد": "ستكون هذه ذكرى لن ننساها أبدا، لكن طريقة العرض هذه محفوفة بالمخاطر بعض الشيء. آمل أن يأخذ الآخرون قصتنا كتحذير ويتجنبوا تجربتها بأنفسهم".

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