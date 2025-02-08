بالفيديو - سيدة تنفذ عملية خطف "هوليودية"

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب لعملية اختطاف سيدة.

واشار رواد مواقع التواصل الى ان الفيديو يظهر خطف سيدة في مدينة سيدي بنور، وسط البلاد، وقد وثقت كاميرا مراقبة ما جرى اذ أُجبرت سيدة من قبل أخرى على الصعود بالقوة إلى سيارة بيضاء كانت متوقفة في الشارع.

وفتحت الشرطة القضائية تحقيقا للكشف عن تفاصيل الحادثة وتحديد هوية الجناة.





وبحسب وسائل إعلام مغربية فإن عملية الاختطاف وقعت الخميس، وقد تم إطلاق سراح السيدة التي اختطفها أشخاص مجهولون بهدف السرقة بعد أن قامت مؤخرا ببيع منزلها.

وأوضحت السيدة أنه تم اختطافها لمدة ساعة وقام المختطفون باستجوابها حول مكان المبلغ المالي المتحصل من بيع المنزل، قبل أن يطلقوا سراحها بعد أن أخبرتهم أنها أودعت المال في البنك.