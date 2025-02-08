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بالفيديو - قيادة اغلى سيارة في العالم بموناكو.. قيمتها 142 مليون $
بالفيديو - قيادة اغلى سيارة في العالم بموناكو.. قيمتها 142 مليون $
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بالفيديو - قيادة اغلى سيارة في العالم بموناكو.. قيمتها 142 مليون $

منوعات

2025-02-08 | 03:40
بالفيديو - قيادة اغلى سيارة في العالم بموناكو.. قيمتها 142 مليون $
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Aljadeed
بالفيديو - قيادة اغلى سيارة في العالم بموناكو.. قيمتها 142 مليون $

رُصدت سيارة مرسيدس-بنز 300 SLR Uhlenhaut Coupe تجوب شوارع إمارة موناكو .

والسيارة التي تعد اغلى سيارة في العالم كانت بيعت في مزاد خاص عام 2022 بمبلغ مذهل بلغ 142 مليون دولار، وهي تعتبر تحفة هندسية فريدة من نوعها.

وقد أثار ظهورها على الطرقات في الإمارة تساؤلات عند رواد مواقع التواصل  حول الجرأة والمخاطرة التي يتحلى بها صاحبها في استخدام مثل تلك سيارة الباظة الثمن في الحياة اليومية.

 
 

وبحسب موقع "luxurylaunche" تم رصدها وهي تمر عبر المنعطف الشهير "فيرمنت هيربين"، ثم تواصل طريقها نحو زاوية "سانت ديفوت" التي تشهد كل عام صراعات أساطير الفورمولا 1.

وقد تصنيع مرسيدس 300 SLR Uhlenhaut Coupe في خمسينيات القرن الماضي بواسطة المهندس رودولف أولنهوت، وهي واحدة من اثنين فقط تم بناؤهما.

وكانت هذه السيارة تتصدر جميع سيارات السباق في زمنها، حيث كان محركها القوي يدفعها إلى سرعات تصل إلى 180 ميلًا في الساعة.

مرسيدس-بنز 300 SLR Uhlenhaut Coupe هي واحدة من أندر وأغلى السيارات في العالم، وتعتبر جوهرة تاريخية في عالم السيارات الرياضية. تم تطويرها في عام 1955 من قبل رودولف أولينهوت (Rudolf Uhlenhaut)، كبير مهندسي مرسيدس، وهي نسخة كوبيه من سيارة السباق 300 SLR التي شاركت في سباقات التحمل.

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