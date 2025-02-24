فضحته ابنة الـ6 سنوات.. جراح اغتصب أكثر من 200 طفل مريض

المحاكمة التي بدأت اليوم الاثنين في "فان" بمنطقة "بريتاني" ، ستستمر أربعة أشهر، وقد تصل عقوبته إلى 20 عاماً من السجن، بالإضافة إلى 15 عاماً أخرى قضى منها بعد إدانته في 2020 باغتصاب أطفال والاعتداء جنسيا عليهم منهم ابنتا شقيقته. لو سكوارنيك، البالغ من العمر 74 عاماً، لم ينفِ الاتهامات رغم قوله إنه لا يتذكر كل شيء.

بدأت القضية عام 2017 عندما كشفت طفلة في السادسة من عمرها تحرشه بها، ليكشف تفتيش لاحق لمنزله عن العثور على أكثر من 300 ألف صورة و650 ملفا تتضمن مقاطع فيديو تحتوي على ولع جنسي بالأطفال، وبالحيوانات والأمور الفاحشة إضافة إلى مذكرات وصف فيها نفسه بأنه يشتهي الأطفال جنسيا، حسب ما أفادت وكالة "أسوشييتد برس". كما وثق أفعاله بالتفصيل، وفقا لما تضمنته وثائق التحقيق.