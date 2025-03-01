مخلوق غريب ينتشله صياد من البحر.. يشبه "الدماغ"! (فيديو)

ويعرف رومان فيدورتسوف، بمشاركته صوراً ومقاطع من الحياة البحرية غير العادية عبر حساباته على مواقع التواصل، فقد نشر الصياد الروسي الذي حصد أكثر من 600 ألف متابع على إنستغرام، صوراً لمخلوقات غريبة تعيش في أعماق البحار، وقع بعضها في شباك الصيد عن طريق الخطأ.

والفيديو الأخير الذي نشره فيدورتسوف يظهر سمكة رمادية منتفخة تشبه دماغ البشر في شكلها، كما ظهرت تلك السمكة وهي تتكئ على السور خلال تصويرها من على متن سفينة الصيد التي يملكها فيدورتسوف، وجسدها الهلامي وملامحها غير العادية تجعلها تبدو وكأنها من عالم آخر.

وقد تفاعل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مع الفيديو فعلق احدهم بالقول "هذا كائن فضائي بنسبة 100%"، بينما علق آخر قائلاً: "هل تم صيد السمك في تشيرنوبيل؟".

وفي السياق طالب ناشطون بسحق السمكة، مسلطين الضوء على التأثير المزعج لمظهرها.

في المقابل شرح علماء الأحياء البحرية أن المظهر المنتفخ لسمكة اللمبسكر (lumpsucker) يرجع على الأرجح إلى تغيرات الضغط السريعة أثناء سحبها من المياه العميقة، اذ عادة ما يوجد هذا النوع من الاسماك على أعماق كبيرة وتستخدم أقراص الشفط المتخصصة للتشبث بالصخور في التيارات القوية.