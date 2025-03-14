في نيجيريا.. لامبورغيني من كرتون (فيديو)

View this post on Instagram
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
يستعد نصف الكرة الغربي لمتابعة ظاهرة فلكية مذهلة، حيث سيشهد القمر خسوفاً كلياً يتحول فيه إلى اللون الأحمر ليلة السبت. وأفضل المواقع لمشاهدته ستكون في الأميركتين الشمالية والجنوبية، ولكن قد يراه أيضاً سكان بعض مناطق إفريقيا وأوروبا.
"جيب الحلو وقعاد قباله وإذا جعت كول من جماله".. هذا المثل المأثور ينطبق في رمضان.
حذر أطباء من تسخين الطعام في العبوات البلاستيكية داخل الميكروويف، مشيرين إلى أن ذلك يعرض الأشخاص لخطر استنشاق أو ابتلاع الجسيمات البلاستيكية الدقيقة والنانوية، التي تتراكم في الدماغ وتساهم في أمراض مثل الخرف والسرطان.