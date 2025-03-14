في نيجيريا.. لامبورغيني من كرتون (فيديو)

حذر أطباء من تسخين الطعام في العبوات البلاستيكية داخل الميكروويف، مشيرين إلى أن ذلك يعرض الأشخاص لخطر استنشاق أو ابتلاع الجسيمات البلاستيكية الدقيقة والنانوية، التي تتراكم في الدماغ وتساهم في أمراض مثل الخرف والسرطان.



