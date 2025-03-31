غزا الكوكب… تعرف على ترند Ghibli!
أطلقت "أوبن إيه آي" مؤخرًا ميزة جديدة عبر "شات جي بي تي" تحول الصور إلى أسلوب الرسوم المتحركة الشهير "Studio Ghibli"، مما جعل الإنترنت وسيلة إبداعية مستوحاة من هذا النمط الفني الفريد.
ما هو "الترند الجديد"؟
الفكرة ببساطة هي أن أي صورة، سواء كانت صورة شخصية أو صورة لحيوانك الأليف، يمكن تحويلها إلى صورة تحمل الطابع الفني الفريد الذي اشتهر به استوديو "جيبلي"، والذي يشتهر بألوانه الزاهية وأسلوبه الخيالي.
"الترند" انتشر بسرعة، وأصبح الناس في مختلف أنحاء العالم يشاركون صورهم المحوّلة عبر الإنترنت.