الكل عم يتجبَّل.. حتى غرفة أخبار الجديد!

يقول مفوضو مقاطعة ريفية في ولاية نيو مكسيكو الأميركية، إن الحيوانات الأليفة تختطف من الساحات الأمامية للمنازل، والمواشي تتعرض للتشويه والقتل على يد الذئاب الرمادية المكسيكية المهددة بالانقراض، التي يبدو أنها لم تعد تخشى البشر، مما دفع المسؤولين للنظر في إعلان حالة الطوارئ.
تصدر "إيلون ماسك"، قائمة "فوربس" لأثرياء العالم في 2025، بفضل مشاركته في تأسيس سبع شركات، من بينها "تسلا" و"سبيس إكس" والشركة الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي "إكس إيه آي". وكان من اللافت وجود 6 لبنانيين ضمن القائمة العالمية التي اطلعت عليها الجديد، وتضم 3 آلاف شخص من رواد الأعمال والمستثمرين والورثة بحوالي 16.1 تريليون دولار. وجاء ترتيبهم على الشكل التالي:
أصدرت شركة آبل تحديثاً أمنياً جديدا لنظام iOS 18.4 لهواتف الآيفون تضمن معالجة العديد من المشاكل الأمنية التي تم اكتشافها مؤخراً في النظام، ولأول مرة في تاريخ الشركة، حمل التحديث بصمات لبنانية واضحة، حيث شكرت الشركة في موقعها الرسمي الباحث الأمني اللبناني حسن شيت من فريق Semicolon لمساهمته في الكشف عن واحدة من أخطر الثغرات الأمنية التي استدعت إصدار تحديث عاجل للنظام لمعالجتها.