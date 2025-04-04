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الكل عم يتجبَّل.. حتى غرفة أخبار الجديد!
الكل عم يتجبَّل.. حتى غرفة أخبار الجديد!
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الكل عم يتجبَّل.. حتى غرفة أخبار الجديد!

منوعات

2025-04-04 | 14:32
الكل عم يتجبَّل.. حتى غرفة أخبار الجديد!
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Aljadeed
الكل عم يتجبَّل.. حتى غرفة أخبار الجديد!

منذ أيام، تصدر هاشتاغ "جيبلي ستايل" قائمة الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، ليشعل النقاشات والجدل بين المتابعين. غرفة التحرير في قناة الجديد دخلت على الخط. فما قصته؟

شاهد التقرير:


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أصدرت شركة آبل تحديثاً أمنياً جديدا لنظام iOS 18.4 لهواتف الآيفون تضمن معالجة العديد من المشاكل الأمنية التي تم اكتشافها مؤخراً في النظام، ولأول مرة في تاريخ الشركة، حمل التحديث بصمات لبنانية واضحة، حيث شكرت الشركة في موقعها الرسمي الباحث الأمني اللبناني حسن شيت من فريق Semicolon لمساهمته في الكشف عن واحدة من أخطر الثغرات الأمنية التي استدعت إصدار تحديث عاجل للنظام لمعالجتها.

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