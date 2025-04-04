الكل عم يتجبَّل.. حتى غرفة أخبار الجديد!

تصدر "إيلون ماسك"، قائمة "فوربس" لأثرياء العالم في 2025، بفضل مشاركته في تأسيس سبع شركات، من بينها "تسلا" و"سبيس إكس" والشركة الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي "إكس إيه آي". وكان من اللافت وجود 6 لبنانيين ضمن القائمة العالمية التي اطلعت عليها الجديد، وتضم 3 آلاف شخص من رواد الأعمال والمستثمرين والورثة بحوالي 16.1 تريليون دولار. وجاء ترتيبهم على الشكل التالي:



