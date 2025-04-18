حاول اختطاف طائرة.. فقُتل! (فيديو)

تعرض مواطن أميركي للقتل من قبل راكب طائرة، بعد أن حاول اختطاف طائرة صغيرة فوق البحر الكاريبي، الخميس.

وذكرت إيه.بي.سي نيوز أن "مواطناً أميركياً حاول اختطاف طائرة صغيرة تابعة لشركة الطيران تروبيك إير في بيليز، الخميس، من خلال التهديد بسكين، مما أدى إلى إصابة ثلاثة ركاب آخرين قبل أن يقتل بالرصاص".



ونقلت إيه.بي.سي نيوز عن الشرطة القول إن "المهاجم أراد مغادرة البلاد وطلب المزيد من الوقود للطائرة".



وأضافت الشرطة أن "أحد الركاب على الطائرة أطلق عليه النار. ولم ترد الشرطة بعد على طلب رويترز التعليق".