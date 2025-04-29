سائح يوثق لحظة "هجوم كشمير" من السماء (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
شهدت تركيا حالة طبية نادرة لم يسبق لها مثيل وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية ما تزال تتناقل قصة مريض تركي تناقلها أيضاً روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد أيضاً، وهو ما جعله حديث الساعة على موقعي "فيسبوك" و"تويتر" وغيرها من منصّات التواصل الاجتماعي.
اشترط فندق "ويند فيلا" في مقاطعة كيوتو اليابانية على سائح إسرائيلي التوقيع على إقرار يفيد بعدم ارتكابه جرائم حرب، مثل القتل والاغتصاب والتعذيب، كشرط لتسجيل الدخول والحصول على غرفة.
تحطم قارب بشكل مأساوي في ولاية أريزونا الأميركية، بعدما كان يسير بسرعة 200 ميل في الساعة. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة القارب وهو يطير في الهواء قبل أن يسقط بشكل عنيف. تشاهدون الفيديو مرفقاً: