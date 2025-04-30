حريق كبير في الرملة البيضاء (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
شاب صيني ينجو من الموت بأعجوبة بعد أن سقطت رافعة ضخمة فوق رأسه في موقع بناء في مدينة نانجينغ الصينية.
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة وقوع الهجوم الذي استهدف مجموعة من السياح في منطقة كشمير، وأسفر عن مقتل 29 شخصا.ويظهر الفيديو أحد السياح وهو يستمتع بجولة على الحبل الانزلاقي في باهالغام، إحدى الوجهات السياحية الشهيرة في كشمير، قبل أن يسمع دوي إطلاق نار في الخلفية.
شهدت تركيا حالة طبية نادرة لم يسبق لها مثيل وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية ما تزال تتناقل قصة مريض تركي تناقلها أيضاً روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد أيضاً، وهو ما جعله حديث الساعة على موقعي "فيسبوك" و"تويتر" وغيرها من منصّات التواصل الاجتماعي.