رونالدو يتكلم مع نفسه.. هل قست الكرة عليه؟ (فيديو)





أُصيب البرتغالي كريستيانو رونالدو بالإحباط الشديد بعد خسارة فريقه النصر السعودي أمام كاواساكي فرونتال الياباني بنتيجة 3-2 في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ورغم سيطرة النصر على المباراة وإطلاق 21 تسديدة على المرمى، ودّع البطولة، ما أثّر بشكل واضح على رونالدو الذي دخل في حالة نفسية غريبة بعد اللقاء.

وظهر النجم البرتغالي وهو يتحرك ببطء، يلوّح بيديه في الهواء ويتحدث إلى نفسه، وكأنه يبحث عن تفسير لما حدث، بعدما أضاع فرصة ذهبية كانت كفيلة بتمديد آمال فريقه.

ورغم خبراته الكبيرة، لم يتمكن رونالدو من منع الإقصاء.