غضب مقتدى الصدر وما فعله على المنصة يشعل تفاعلاً (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
أعلنت وزارة الزراعة – مديرية الثروة الحيوانية، في بيان، أنه "في إطار متابعتها لملف الحياة البرية وحماية الأنواع المهددة، تحرّكت فور تلقيها إخباراً يفيد بوجود ضباع مخططة (Hyena hyaena) يُعتقد أنها موضوعة في الأسر في بلدة مراح السراج – قضاء الضنية، شمال لبنان".
يتأثّر لبنان بمنخفض جويّ ضعيف الفعالية متمركز جنوب غرب تركيا، ويستمرّ لغاية يوم الاثنين مع استقرار بدرجات الحرارة، واحتمال خفيف لبعض الامطار احياناً. ليعود الطقس الى استقراره التام بدءًا من الثلاثاء المقبل مع ارتفاع بدرجات الحرارة.
نجا 3 أشخاص، بعد تحطم طائرة مروحية كانت تقلهم وسقوطها في المياه قبالة ساحل ولاية فيكتوريا جنوب شرقي أستراليا.وأعلنت الشرطة الأسترالية إصابة الثلاثة بجروح خطيرة.وذكرت شرطة فيكتوريا أن الهليكوبتر سقطت صباح الجمعة في بوينت لونسديل، وهي بلدة ساحلية في شبه جزيرة بيلارين، على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب غربي ملبورن.وجاء في بيان للشرطة: "تمكن الأشخاص الثلاثة من الوصول إلى الشاطئ، وتم تحديد موقعهم من قبل المارة الذين إتصلوا بخدمات الطوارئ".