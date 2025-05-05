صورة لترامب تثير جدلاً.. من يدير حساب البيت الأبيض؟

بمنشور مستوحى من سلسلة الأفلام الشهيرة حرب النجوم، أشعل حساب البيت الأبيض خلال الساعات الماضية حرباً من نوعا آخر.

فقد نشر الحساب الذي أثار سابقا بعض الجدل والتساؤلات حول من يديره، صورة للرئيس الأميركي دونالد ترامب معدلة بالذكاء الاصطناعي، مفتول العضلات، وشاهراً "السيف الأحمر".

Happy May the 4th to all, including the Radical Left Lunatics who are fighting so hard to to bring Sith Lords, Murderers, Drug Lords, Dangerous Prisoners, & well known MS-13 Gang Members, back into our Galaxy. You’re not the Rebellion—you’re the Empire.



May the 4th be with you. pic.twitter.com/G883DhDRR5 — The White House (@WhiteHouse) May 4, 2025

وعلق على الصورة كاتباً: "عيد سعيد للجميع، بمن فيهم متطرفو اليسار المتشدد الذين يكافحون بكل ما أُوتوا من قوة لإعادة أمراء السيث (الأشرار في سلسلة حرب النجوم)، والقتلة، وتجار المخدرات، والسجناء الخطِرين، وأعضاء عصابة (إم إس 13) المعروفين، إلى مجرّتنا. أنتم لستم الثورة، بل الإمبراطورية".

وختم بعبارة شهير من السلسلة، قائلاً: "أتمنى أن يكون الرابع من مايو معكم".

إلا أن الصورة أثارت موجة من الجدل والانتقادات، حيث علق العديد من متابعي البيت الأبيض على منصة إكس متسائلين من يدير هذا الحساب الرسمي.

كما اعتبر آخرون أن الصورة غير موفقة على الإطلاق لاسيما أن ترامب حمل سيفاً أحمر، في دلالة على الأشرار ضمن السلسلة الشهيرة.

بل إن البعض سأل "غروك" برنامج الذكاء الخاص بمنصة إكس عن السبب، وعمن يدير الحساب.

علماً أن هذا الحساب يدار عادة من قِبل مكتب الاستراتيجية الرقمية في البيت الأبيض.

في حين لم تُكشف هوية الأفراد الذين ينشرون التغريدات عليه بشكل رسمي.

إلى أن الفريق يقوده كريستيان توم، ويضم أعضاءً رئيسيين من بينهم أنجيلا كراسنيك (مديرة المنصات)، وتيريكا لامبرت (نائبة المدير)، وباتريك ستيفنسون (مستشار أول).

فيما يُعتبر دان سكافينو، نائب رئيس الأركان، شخصيةً بارزةً تُشرف على الاتصالات الرقمية في إدارة ترامب.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية خلال ثلاثة أيام فقط التي ينشر فيها البيت الأبيض صورةً مُولّدةً بالذكاء الاصطناعي لترامب، والتي أثارت جدلًا واسعًا.

إذ أعاد الحساب يوم الجمعة الماضي نشر صورةٍ شاركها ترامب على "تروث سوشيال" تُظهره مرتديًا ثيابًا بابوية، بعد أن قال للصحفيين في وقتٍ سابق الأسبوع الماضي بعد وفاة البابا فرنسيس إنه "يرغب في أن يصبح بابا".