الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
صورة لترامب تثير جدلاً.. من يدير حساب البيت الأبيض؟
صورة لترامب تثير جدلاً.. من يدير حساب البيت الأبيض؟
A-
A+

صورة لترامب تثير جدلاً.. من يدير حساب البيت الأبيض؟

منوعات

2025-05-05 | 01:13
صورة لترامب تثير جدلاً.. من يدير حساب البيت الأبيض؟
العودة الى الأعلى
Aljadeed
صورة لترامب تثير جدلاً.. من يدير حساب البيت الأبيض؟

بمنشور مستوحى من سلسلة الأفلام الشهيرة حرب النجوم، أشعل حساب البيت الأبيض خلال الساعات الماضية حرباً من نوعا آخر.

فقد نشر الحساب الذي أثار سابقا بعض الجدل والتساؤلات حول من يديره، صورة للرئيس الأميركي دونالد ترامب معدلة بالذكاء الاصطناعي، مفتول العضلات، وشاهراً "السيف الأحمر".
 
وعلق على الصورة كاتباً: "عيد سعيد للجميع، بمن فيهم متطرفو اليسار المتشدد الذين يكافحون بكل ما أُوتوا من قوة لإعادة أمراء السيث (الأشرار في سلسلة حرب النجوم)، والقتلة، وتجار المخدرات، والسجناء الخطِرين، وأعضاء عصابة (إم إس 13) المعروفين، إلى مجرّتنا. أنتم لستم الثورة، بل الإمبراطورية".
وختم بعبارة شهير من السلسلة، قائلاً: "أتمنى أن يكون الرابع من مايو معكم".
إلا أن الصورة أثارت موجة من الجدل والانتقادات، حيث علق العديد من متابعي البيت الأبيض على منصة إكس متسائلين من يدير هذا الحساب الرسمي.
كما اعتبر آخرون أن الصورة غير موفقة على الإطلاق لاسيما أن ترامب حمل سيفاً أحمر، في دلالة على الأشرار ضمن السلسلة الشهيرة.
بل إن البعض سأل "غروك" برنامج الذكاء الخاص بمنصة إكس عن السبب، وعمن يدير الحساب.
علماً أن هذا الحساب يدار عادة من قِبل مكتب الاستراتيجية الرقمية في البيت الأبيض.
في حين لم تُكشف هوية الأفراد الذين ينشرون التغريدات عليه بشكل رسمي.
إلى أن الفريق يقوده كريستيان توم، ويضم أعضاءً رئيسيين من بينهم أنجيلا كراسنيك (مديرة المنصات)، وتيريكا لامبرت (نائبة المدير)، وباتريك ستيفنسون (مستشار أول).
فيما يُعتبر دان سكافينو، نائب رئيس الأركان، شخصيةً بارزةً تُشرف على الاتصالات الرقمية في إدارة ترامب.
يذكر أن هذه هي المرة الثانية خلال ثلاثة أيام فقط التي ينشر فيها البيت الأبيض صورةً مُولّدةً بالذكاء الاصطناعي لترامب، والتي أثارت جدلًا واسعًا.
إذ أعاد الحساب يوم الجمعة الماضي نشر صورةٍ شاركها ترامب على "تروث سوشيال" تُظهره مرتديًا ثيابًا بابوية، بعد أن قال للصحفيين في وقتٍ سابق الأسبوع الماضي بعد وفاة البابا فرنسيس إنه "يرغب في أن يصبح بابا".

اقرأ ايضا في منوعات

حصان هارب يتسبب بحادث (فيديو)
Play
03:34

حصان هارب يتسبب بحادث (فيديو)

في مدينة خاباروفسك الروسية، هرب حصان من نوع "أورلوف" يُدعى "الساحر" من مالكه، وتسبب في وقوع حادث مروري أثار إستغراب المارة.
الشرطة أكدت أنه تم القبض على الحصان وإعادته لصاحبه بسلام.

03:34

حصان هارب يتسبب بحادث (فيديو)

في مدينة خاباروفسك الروسية، هرب حصان من نوع "أورلوف" يُدعى "الساحر" من مالكه، وتسبب في وقوع حادث مروري أثار إستغراب المارة.
الشرطة أكدت أنه تم القبض على الحصان وإعادته لصاحبه بسلام.

كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟
Play
01:52

كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل وجنوب البلاد وانخفاض نسبة الرطوبة.

01:52

كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل وجنوب البلاد وانخفاض نسبة الرطوبة.

كانت أسيرة في غزة.. فتاة تتعرض للإغتصاب بإسرائيل
Play
00:51

كانت أسيرة في غزة.. فتاة تتعرض للإغتصاب بإسرائيل

إتهمت شابة إسرائيلية كانت قد أُسرت خلال هجوم 7 أكتوبر الماضي على يد حماس، مدربا رياضيا معروفا في إسرائيل، بالاعتداء عليها جنسيا بعد عودتها من الأسر في غزة، وذلك في تصريحات أدلت بها لقناة "12" الإسرائيلية، الأحد.

00:51

كانت أسيرة في غزة.. فتاة تتعرض للإغتصاب بإسرائيل

إتهمت شابة إسرائيلية كانت قد أُسرت خلال هجوم 7 أكتوبر الماضي على يد حماس، مدربا رياضيا معروفا في إسرائيل، بالاعتداء عليها جنسيا بعد عودتها من الأسر في غزة، وذلك في تصريحات أدلت بها لقناة "12" الإسرائيلية، الأحد.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025