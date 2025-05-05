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كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟
كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟
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كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟

منوعات

2025-05-05 | 01:52
كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟
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Aljadeed
كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل وجنوب البلاد وانخفاض نسبة الرطوبة.

وجاء في النشرة الآتي:
-الحال العامة: طقس ربيعي متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها حتى بعد ظهر اليوم الأثنين، حيث يستقر الطقس تدريجيا وترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة اعتبارا من يوم الجمعة المقبل بكتل هوائية حارة نسبيا مصدرها شبه الجزيرة العربية حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية.
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيار:  بيروت بين 18 و 27، طرابلس بين 15 و 25،  وزحلة بين ١٣ و 27 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر  بدرجات الحرارة على  الساحل بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل وعلى المرتفعات، يتوقع هطول أمطار متفرقة ومتقطعة تشتد أحيانا بخاصة في المناطق الجنوبية مع فرص ظهور خلايا رعدية في الداخل اعتبارا من الظهر ، تنشط الرياح شمالا ويتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من المساء فيتحول الى قليل الغيوم.

الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل وجنوب البلاد، تنخفض نسبة الرطوبة.

الأربعاء: قليل الغيوم مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها الموسمية .

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية بخاصة جنوب البلاد وفي الداخل.

- الحرارة على الساحل من 18 الى 25 درجات، فوق الجبال من 9 الى 18 درجة، في الداخل من 11 الى 27 درجة.
- الرياح السطحية:  جنوبية غربية ناشطة ، سرعتها بين 20 و 40 كم/س.
- الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 65 و 85 %.
- حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء: 20 درجة.
- الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس:  5,46.
- ساعة غروب الشمس:  19,24.

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