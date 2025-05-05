"صاحبة الـ 115".. هكذا حافظت على عمرها!

أعلنت منظمة "لونغيفي كويست"، وهي الجهة المعنية بتوثيق أعمار كبار السن لصالح موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، أن البريطانية إيثيل كاترهام أصبحت رسميا أكبر معمّرة على قيد الحياة في العالم، عن عمر يبلغ 115 عاما.



كاترهام، المقيمة في مقاطعة سَري جنوب بريطانيا، هي آخر شخص حيّ وُلد في العقد الأول من القرن العشرين، بعد وفاة الراهبة البرازيلية إيناه كانابارو لوكاس، التي رحلت عن عمر ناهز 116 عاما في 30 نيسان الماضي، قبل شهرين فقط من عيد ميلادها السابع عشر بعد المئة.



وفي مقابلة سابقة مع "بي بي سي"، كشفت كاترهام عن سرّ طول عمرها، قائلة: "لا أجادل أحدا. أستمع ثم أفعل ما يحلو لي"، دون أن تتحدث عن اتباع نظام غذائي أو ممارسة نوع معين من الرياضة.



وخلال احتفالها بعيد ميلادها الـ115 في أغسطس الماضي، تلقت رسالة تهنئة من الملك تشارلز الثالث، وصف فيها بلوغها هذا العمر بأنه "إنجاز استثنائي حقا"، وأعرب عن "أطيب تمنياته الحارة لها".



من هي إيثيل كاترهام؟



وُلدت كاترهام في 21 جورج 1909 في قرية شيبتون بيلينجر بمقاطعة هامبشاير، ونشأت في بلدة تيدوورث بويلتشير كإحدى أصغر أبناء عائلة مكوّنة من 8 أطفال.



عندما بلغت 18 عاما، سافرت إلى الهند البريطانية لتعتني بأحد الأسر لمدة 3 سنوات، قبل أن تعود إلى المملكة المتحدة.



في عام 1931، التقت بزوجها، العقيد نورمان كاترهام وتزوجا عام 1933.



عاشت كاترهام لأكثر من خمسين عاما في مقاطعة سَري، ولديها ثلاث حفيدات وخمسة من أبناء الأحفاد.