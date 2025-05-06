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&quot;يضرب ويسدد&quot;.. الشرع يلعب كرة سلة! (شاهد الفيديو)
"يضرب ويسدد".. الشرع يلعب كرة سلة! (شاهد الفيديو)
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"يضرب ويسدد".. الشرع يلعب كرة سلة! (شاهد الفيديو)

منوعات

2025-05-06 | 01:24
"يضرب ويسدد".. الشرع يلعب كرة سلة! (شاهد الفيديو)
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Aljadeed
"يضرب ويسدد".. الشرع يلعب كرة سلة! (شاهد الفيديو)

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهر الرئيس السوري أحمد الشرع، رفقة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، يلعبان كرة سلة، ويسددان ضربات دقيقة.

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