"يضرب ويسدد".. الشرع يلعب كرة سلة! (شاهد الفيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
أعلنت منظمة "لونغيفي كويست"، وهي الجهة المعنية بتوثيق أعمار كبار السن لصالح موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، أن البريطانية إيثيل كاترهام أصبحت رسميا أكبر معمّرة على قيد الحياة في العالم، عن عمر يبلغ 115 عاما.
أثبتت دراسة حديثة أن احتفالات الجماهير في ملاعب كرة القدم قد تُحدث اهتزازات أرضية حقيقية، ما يجعل تعبير "زلزال كروي" أقرب إلى الواقع منه إلى المجاز.
في مدينة خاباروفسك الروسية، هرب حصان من نوع "أورلوف" يُدعى "الساحر" من مالكه، وتسبب في وقوع حادث مروري أثار إستغراب المارة.الشرطة أكدت أنه تم القبض على الحصان وإعادته لصاحبه بسلام.