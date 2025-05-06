"يضرب ويسدد".. الشرع يلعب كرة سلة! (شاهد الفيديو)

في مدينة خاباروفسك الروسية، هرب حصان من نوع "أورلوف" يُدعى "الساحر" من مالكه، وتسبب في وقوع حادث مروري أثار إستغراب المارة.

الشرطة أكدت أنه تم القبض على الحصان وإعادته لصاحبه بسلام.