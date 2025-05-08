رصد حلقة غريبة بالسماء في ولاية أميركية (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
إعتبر كارلوس غصن، الرئيس السابق لتحالف "رينو-نيسان-ميتسوبيشي"، أن "رؤساء بلديات لبنان من قِبل الشعب، لكن لا يملكون أي سلطة حقيقية".وأضاف: "لا رقابة على الميزانية. لا سلطة اتخاذ القرار.. ينتخبهم الشعب، لكن صلاحياتهم محدودة بالنظام".
نجا إثنان من رجال الإطفاء في منطقة داركا بولاية كوجايلي التركية، بعد أن إنهار فوقهما جدار خشبي مشتعل أثناء محاولتهما إخماد حريق إندلع في منزلين مصنوعين من الخشب.رغم خطورة الموقف، تمكن فريق الإنقاذ من سحبهما وهما على قيد الحياة.
أثار إعلان الهند إطلاق اسم "عملية سندور" في هجومها الصاروخي على باكستان، تساؤلات عن دلالة إطلاق ذلك الاسم على عملية عسكرية والرسائل التي رغبت نيودلهي بتوجييها.