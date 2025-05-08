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رصد حلقة غريبة بالسماء في ولاية أميركية (فيديو)
رصد حلقة غريبة بالسماء في ولاية أميركية (فيديو)
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رصد حلقة غريبة بالسماء في ولاية أميركية (فيديو)

منوعات

2025-05-08 | 09:49
رصد حلقة غريبة بالسماء في ولاية أميركية (فيديو)
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Aljadeed
رصد حلقة غريبة بالسماء في ولاية أميركية (فيديو)

إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لحلقة ضخمة في سماء بلدة بونر سبرينغر الأميركية، والتي أثارت ذهول السكان.
أوضح خبراء الأرصاد في مركز "فوكس فوركاست" الأميركي أن الظاهرة الغريبة تعود إلى إنفجار ما، أدى إلى تشكل دوامة هوائية سريعة، حبست الدخان داخلها على شكل حلقة دائرية.

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