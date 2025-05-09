الألعاب النارية في سماء موسكو بمناسبة عيد النصر (فيديو)

View this post on Instagram
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
جندي من حرس الشرف الروسي يفاجئ حبيبته بطلب الزواج خلال إحتفالات عيد النصر، وسط تفاعل من الحاضرين.
حضر الممثل والنجم السينمائي الأميركي، الحاصل على الجنسية الروسية، ستيفن سيغال العرض العسكري في الساحة الحمراء بروسيا، بمناسبة الذكرى الـ80 لعيد النصر.
إعتبر كارلوس غصن، الرئيس السابق لتحالف "رينو-نيسان-ميتسوبيشي"، أن "رؤساء بلديات لبنان من قِبل الشعب، لكن لا يملكون أي سلطة حقيقية".وأضاف: "لا رقابة على الميزانية. لا سلطة اتخاذ القرار.. ينتخبهم الشعب، لكن صلاحياتهم محدودة بالنظام".