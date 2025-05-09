الألعاب النارية في سماء موسكو بمناسبة عيد النصر (فيديو)

إعتبر كارلوس غصن، الرئيس السابق لتحالف "رينو-نيسان-ميتسوبيشي"، أن "رؤساء بلديات لبنان من قِبل الشعب، لكن لا يملكون أي سلطة حقيقية".

وأضاف: "لا رقابة على الميزانية. لا سلطة اتخاذ القرار.. ينتخبهم الشعب، لكن صلاحياتهم محدودة بالنظام".

