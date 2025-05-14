سيارة تخرج عن السيطرة وتصطدم بـ7 مركبات (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA جياني إنفانتينو خلال منتدى الاستثمار السعودي الأميركي 2025 الذي يعقد في الرياض اننا "سنشهد كأس عالم مذهل للغاية في السعودية 2034".
بعد ظهور تقارير إعلامية تفيد بتقديم قطر طائرة "بوينغ" فاخرة لتستخدم كطائرة رئاسية، دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد عن خططه لقبولها كـ"هدية"، فيما نفت قطر أن تكون الطائرة "هدية" أو أنه تم اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن.
أظهرت دراسة كورية حديثة أن شرب القهوة السوداء، وخاصة بين النساء، يرتبط بتحسين التحكم في مستوى الغلوكوز وتقليل مقاومة الإنسولين، مما يُبرز الدور المُحتمل للقهوة في صحة عملية الأيض.