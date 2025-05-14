عاجل
تحضيرات القمة العربية من بغداد مع محمد فرحات خلال النشرة الاخبارية
تحضيرات القمة العربية من بغداد مع محمد فرحات خلال النشرة الاخبارية
ذهب المطار لمن؟ | في النشرة المسائية مع رياض قبيسي
ذهب المطار لمن؟ | في النشرة المسائية مع رياض قبيسي
رمزي نهرا سقط بضربة بلدية.. ما هو مساره في محافظة طرابلس | التفاصيل في النشرة المسائية مع ليال بو موسى
رمزي نهرا سقط بضربة بلدية.. ما هو مساره في محافظة طرابلس | التفاصيل في النشرة المسائية مع ليال بو موسى
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
21 o
AlJadeedTv
البقاع
18 o
AlJadeedTv
الجنوب
22 o
AlJadeedTv
الشمال
22 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
18 o
AlJadeedTv
كسروان
21 o
AlJadeedTv
متن
21 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
سيارة تخرج عن السيطرة وتصطدم بـ7 مركبات (فيديو)
سيارة تخرج عن السيطرة وتصطدم بـ7 مركبات (فيديو)
A-
A+

سيارة تخرج عن السيطرة وتصطدم بـ7 مركبات (فيديو)

منوعات

2025-05-14 | 08:38
سيارة تخرج عن السيطرة وتصطدم بـ7 مركبات (فيديو)
العودة الى الأعلى
Aljadeed
سيارة تخرج عن السيطرة وتصطدم بـ7 مركبات (فيديو)

حادث مروري مروع في منطقة إسنيورت بإسطنبول، حيث فقد سائق السيطرة على سيارته واصطدم بـ7 سيارات كانت متوقفة على جانب الطريق. لحسن الحظ، لم تسجل إصابات بشرية، فيما باشرت السلطات التحقيق في ملابسات الحادث.

اقرأ ايضا في منوعات

كأس عالم مذهل في السعودية (فيديو)
Play
2025-05-13

كأس عالم مذهل في السعودية (فيديو)

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA جياني إنفانتينو خلال منتدى الاستثمار السعودي الأميركي 2025 الذي يعقد في الرياض اننا "سنشهد كأس عالم مذهل للغاية في السعودية 2034".

2025-05-13

كأس عالم مذهل في السعودية (فيديو)

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA جياني إنفانتينو خلال منتدى الاستثمار السعودي الأميركي 2025 الذي يعقد في الرياض اننا "سنشهد كأس عالم مذهل للغاية في السعودية 2034".

"هدية القصر الطائر".. ترامب يُدافع وقطر تُعلّق!
Play
2025-05-12

"هدية القصر الطائر".. ترامب يُدافع وقطر تُعلّق!

بعد ظهور تقارير إعلامية تفيد بتقديم قطر طائرة "بوينغ" فاخرة لتستخدم كطائرة رئاسية، دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد عن خططه لقبولها كـ"هدية"، فيما نفت قطر أن تكون الطائرة "هدية" أو أنه تم اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن.

2025-05-12

"هدية القصر الطائر".. ترامب يُدافع وقطر تُعلّق!

بعد ظهور تقارير إعلامية تفيد بتقديم قطر طائرة "بوينغ" فاخرة لتستخدم كطائرة رئاسية، دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد عن خططه لقبولها كـ"هدية"، فيما نفت قطر أن تكون الطائرة "هدية" أو أنه تم اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن.

السر في الفنجان.. قهوة يومية تقلل خطر السكري لدى النساء
2025-05-12

السر في الفنجان.. قهوة يومية تقلل خطر السكري لدى النساء

أظهرت دراسة كورية حديثة أن شرب القهوة السوداء، وخاصة بين النساء، يرتبط بتحسين التحكم في مستوى الغلوكوز وتقليل مقاومة الإنسولين، مما يُبرز الدور المُحتمل للقهوة في صحة عملية الأيض.

2025-05-12

السر في الفنجان.. قهوة يومية تقلل خطر السكري لدى النساء

أظهرت دراسة كورية حديثة أن شرب القهوة السوداء، وخاصة بين النساء، يرتبط بتحسين التحكم في مستوى الغلوكوز وتقليل مقاومة الإنسولين، مما يُبرز الدور المُحتمل للقهوة في صحة عملية الأيض.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025