طقس لبنان.. إستعدوا لكتل هوائية حارة

يسيطر طقس خريفيّ متقلب على لبنان يترافق مع كتل هوائية حارة واستقرار تام في الأحوال الجوية الجمعة.

وترتفع درجات الحرارة، وتشتد السبت بكشل كبير لتضعف الاحد.

وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٦ و ٢٤ درجة ساحلًا وبين ٩ و ٢٢ بقاعًا وبين ١٢ و ١٧ على الـ١٠٠٠ متر.

-الجو: غائم جزئياً يتشكل الضباب وتتساقط امطار محلية.

- الرياح: جنوبية غربية تنشط احيانًا جبلًا سرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س.

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٥٠ و ٨٥٪.

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٢ hpa.

- الانقشاع: جيد.

- حال البحر : مرتفع (١٥٠سم) ويتحول وحرارة سطح المياه ٢١.



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:





الجمعة: دافئ مستقر وقليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٦ و ٢٨ درجة ساحلًا وبين ١٢ و ٢٨ بقاعًا وبين ١٥ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.

السبت: مستقر مغبر وحار، غائم جزئيًا بسحب مرتفعة والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣٥ درجة ساحلًا وبين ٢٠ و ٣٥ بقاعًا وبين ٢٠ و ٣١ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.