إحتراق سيارة على طريق صوفر (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
مشهد طريف لمراسل كيني يحاول التماسك والظهور بمهنية رغم تدخل الفيلة المباغت خلفه في المشهد.
تسبّب شجار بين 2 من حيوانات "المرموط" في توقف حركة المرور بأحد الطرق في الصين، بعدما اندفعت إلى وسط الطريق وبدأت بالتعارك، في مشهد طريف انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. والحادثة الغريبة وأدت إلى ازدحام مروري مؤقت.شاهد الفيديو:
وضعت تيفاني ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مولودها الأول من زوجها مايكل بولس ذي الأصول اللبنانية، ويعد المولود الجديد الحفيد الحادي عشر لترامب.