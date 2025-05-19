طقس لبنان: متى تنكفئ الكتل الحارة؟

وتعود درجات الحرارة الى الارتفاع بدءا من يوم الخميس المقبل، فيما ترتفع جبلا يوم الأربعاء.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٨ و٢٦ درجة ساحلا، بين ١٣ و٢٦ درجة بقاعاً وبين ١٤ و٢٣ درجة على الـ١٠٠٠متر
-الجو: مستقر قليل السحب ويتشكل ضباب محلي بعد الظهر
- الرياح: جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و٨٠٪
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٨ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: متوسط (١٠٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الثلاثاء: الطقس ربيعي مستقر ومعتدل وغائم جزئيا مع تشكل ضباب. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٧ و٢٥ درجة ساحلا، بين ١٢ و٢٥ درجة بقاعاً وبين ١٣ و٢١ درجة على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
الأربعاء: الطقس ربيعي مستقر، معتدل وقليل السحب. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٧ و٢٦ درجة ساحلا، بين ١١ و٢٧ درجة بقاعاً وبين ١٣ و٢٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.