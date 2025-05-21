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شخص على كرسي متحرّك يثير الذعر في الشارع (فيديو)
شخص على كرسي متحرّك يثير الذعر في الشارع (فيديو)
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شخص على كرسي متحرّك يثير الذعر في الشارع (فيديو)

منوعات

2025-05-21 | 11:17
شخص على كرسي متحرّك يثير الذعر في الشارع (فيديو)
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Aljadeed
شخص على كرسي متحرّك يثير الذعر في الشارع (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر شخصاً من ذوي الإحتياجات الخاصة وهو يقود كرسيًا متحركًا بشكل خطير على طريق مزدحم في مدينة نيتيروي البرازيلية، ما أثار قلق السائقين والمشاة.

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بطابة الغولف.. ترامب يسقط "نجم الروك" (فيديو)
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11:55

بطابة الغولف.. ترامب يسقط "نجم الروك" (فيديو)

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب فيديو مركب عقب سلسلة تصريحات أدلى بها نجم الروك بروس سبرينغستين والتي إنتقد فيها ترامب وسياسات إدارته، واصفًا إيّاه بـ "غير لائق" للمنصب.
وقال سبرينغستين في بداية حفل موسيقي في مانشستر، شمال إنكلترا، الأربعاء: "في وطني، أميركا التي أحبها، أميركا التي كتبت عنها، والتي كانت منارة أمل وحرية لمدة 250 عامًا، تقع حاليًا في أيدي إدارة فاسدة وغير كفؤة وخائنة".

11:55

بطابة الغولف.. ترامب يسقط "نجم الروك" (فيديو)

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب فيديو مركب عقب سلسلة تصريحات أدلى بها نجم الروك بروس سبرينغستين والتي إنتقد فيها ترامب وسياسات إدارته، واصفًا إيّاه بـ "غير لائق" للمنصب.
وقال سبرينغستين في بداية حفل موسيقي في مانشستر، شمال إنكلترا، الأربعاء: "في وطني، أميركا التي أحبها، أميركا التي كتبت عنها، والتي كانت منارة أمل وحرية لمدة 250 عامًا، تقع حاليًا في أيدي إدارة فاسدة وغير كفؤة وخائنة".

روبوت يخدم العدالة (فيديو)
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11:36

روبوت يخدم العدالة (فيديو)

أطلقت روسيا روبوتاً ذكياً لمساعدة المحاكم في الحصول على المعلومات والإجابة عن الأسئلة المطروحة عليه، ما يسهم في تسهيل عمل السلطات وتسريع إتخاذ القرارات القضائية.
جاء الكشف عن الروبوت خلال المنتدى القانوني الدولي المنعقد في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، حيث إستعرضت الجهات المطوّرة قدراته في دعم البنية القانونية عبر تقنيات الذكاء الإصطناعي.

11:36

روبوت يخدم العدالة (فيديو)

أطلقت روسيا روبوتاً ذكياً لمساعدة المحاكم في الحصول على المعلومات والإجابة عن الأسئلة المطروحة عليه، ما يسهم في تسهيل عمل السلطات وتسريع إتخاذ القرارات القضائية.
جاء الكشف عن الروبوت خلال المنتدى القانوني الدولي المنعقد في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، حيث إستعرضت الجهات المطوّرة قدراته في دعم البنية القانونية عبر تقنيات الذكاء الإصطناعي.

مسلّح يُهاجم فتاة داخل سيارتها في رأس النبع (فيديو)
Play
2025-05-20

مسلّح يُهاجم فتاة داخل سيارتها في رأس النبع (فيديو)

وثّق مقطع مصوّر في شارع رأس النبع ببيروت محاولة سرقة نفّذها مسلّح، إستهدف خلالها فتاة كانت داخل سيارتها.

2025-05-20

مسلّح يُهاجم فتاة داخل سيارتها في رأس النبع (فيديو)

وثّق مقطع مصوّر في شارع رأس النبع ببيروت محاولة سرقة نفّذها مسلّح، إستهدف خلالها فتاة كانت داخل سيارتها.

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