روبوت يخدم العدالة (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب فيديو مركب عقب سلسلة تصريحات أدلى بها نجم الروك بروس سبرينغستين والتي إنتقد فيها ترامب وسياسات إدارته، واصفًا إيّاه بـ "غير لائق" للمنصب.وقال سبرينغستين في بداية حفل موسيقي في مانشستر، شمال إنكلترا، الأربعاء: "في وطني، أميركا التي أحبها، أميركا التي كتبت عنها، والتي كانت منارة أمل وحرية لمدة 250 عامًا، تقع حاليًا في أيدي إدارة فاسدة وغير كفؤة وخائنة".
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر شخصاً من ذوي الإحتياجات الخاصة وهو يقود كرسيًا متحركًا بشكل خطير على طريق مزدحم في مدينة نيتيروي البرازيلية، ما أثار قلق السائقين والمشاة.
وثّق مقطع مصوّر في شارع رأس النبع ببيروت محاولة سرقة نفّذها مسلّح، إستهدف خلالها فتاة كانت داخل سيارتها.